Ser du frem til Medina, Andreas Odbjerg og Guldimund til året 'Musik i Lejet,' så læs lige med her.

Fremtiden for den populære festival er nemlig usikker.

Det skriver TV 2 Kosmopol efter et møde i planudvalget i Gribskov Kommune tirsdag eftermiddag.

Festivalen har eksisteret i 14 år, men det har alle årene været i strid med lokalplanen.

Det ønsker nogle af politikerne i kommunen at lave om på.

Derfor stemte et flertal i planudvalget for at ændre lokalplanen, så festivalen kan overleve. Men fordi der ikke var enighed, skal beslutningen op på det kommende byrådsmøde 4. marts.

Alligevel har festivalens bestyrelsesformand, Peter Maarbjerg, ro i maven.

»Jeg føler mig rimelig tryg ved, at byrådet i Gribskov synes, at det er en god idé at have en festival af Musik i Lejets udbredelse, samt ry og rygte. Vi bringer over 10.000 gæster til kommunen hver sommer,« siger han til DR.

Skulle politikerne beslutte at vende tommelfingeren nedad, er det ifølge Maarbjerg det samme som at lukke festivalen.