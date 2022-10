Lyt til artiklen

Fans har sukket efter det, siden Rihanna i 2016 udgav albummet 'Anti'.

For hvornår ville der igen komme musik fra den verdenskendte sanger?

Nu skriver flere internationale medier, at det bliver fredag, man igen kan høre nyt fra Rihanna.

I et opslag fra Marvel annoncerer de nemlig, at der fredag kommer noget helt nyt ud i forbindelse med den nye film 'Wakanda Forever'.

Spekulationerne om, at Rihanna står for musikken i den nye film, har dermed fået endnu mere vand på møllen.

I videoen kan man nemlig se, at logoet for sangeren, et 'R', vises til sidst.

Dermed forventes det, at helt ny musik fra Rihanna vil være tilgængelig fredag 28. oktober.

Det vil være stort, hvis musikken endelig kommer, da Rihannas sidste album udkom for næsten seks år siden.

Rihanna selv har dog ikke delt noget endnu, der tyder på, at der er ny musik på vej.

Hun har dog tidligere bekræftet, at hun optræder ved dette års Super Bowl ved det famøse half time-show.