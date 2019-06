Miley Cyrus kom så og sejrede.

Den 26-årige amerikanske popstjerne leverede varen som fredag aftens hovednavn på årets Tinderbox og gav tilmed en ung dansk fan en oplevelse for livet.

Miley Cyrus var fredag aften tilbage i Danmark for første gang siden 2014.

Hun er ikke længere den rebelske teenage-stjerne, der provokerer sig igennem tilværelsen med onani-bevægelser, twerking og alt hvad hendes Disney-fortid ellers forsager.

Verdensstjernen, Miley Cyros, festede på Rød Scene omkring midnat på Tinderbox fredag den 28. juni 2019. BT og For Denmark only.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak Vis mere Verdensstjernen, Miley Cyros, festede på Rød Scene omkring midnat på Tinderbox fredag den 28. juni 2019. BT og For Denmark only.. (Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix) Foto: Helle Arensbak

Miley Cyrus anno 2019 er i stedet en voksen kvinde i læder-outfit, der viser hvordan popmusik leveres, så alle kan være medt - tilsat et klassisk popstjerne-budskab om at redde miljøet.

Hun indledte sin fynske koncert med sit seneste storhit ’Nothing Breaks Like A Heart’ og fortsatte den energiske start med ’Mother’s daughters’ og hendes mor Tish Cyrus som hypewoman. Så var publikum ligesom varmet op,

Miley Cyrus var vild med at være i frisindede Danmark, hvilket hun understregede flere gange, og halvvejs i koncerten fejrede hun sit danske publikum ved at iføre sig en blå studenterhue fra forrste række.

Huen blev på ægte Miley-manér velsignet med både bagdel-gnidning og tungeslikning, før huen vendte tilbage til sin lykkelige ejermand.

De nye sange fra minialbummet ’She Is Comming’ kendte ingen, så de lagde en dæmper på løjerne, før hun sluttede det korte, men effektive, set af med ’We Can’t Stop’, ’Malibu’ et cover af gudmor Dolly Partons ’Jolene’ og et par fra starten af karrieren.

’Malibu’ ødelagde hun med en irriterende uforløst dance-version, men ’Jolene’ var til gengæld et kæmpehit. Og så er Miley Cyrus bagkatalog åbenbart noget, de har indøvet på Fyn, for de tidlige hits ’Party in The USA’ og ’Can’t Be Tamed’ var i hvert fald lig med stor fællessang.

Miley Cyrus var fræk i læder, hun var vild med Danmark og selvom koncerten var lige hurtigt overstået, så formåede hun at sætte sit aftryk.

Da hun rundede det hele af med ’Wrecking Ball’, var der dømt Miley-ekstase, og selvom det langt fra var ligeså skørt og ’chokerende’, som sidst hun var i Danmark, så var Miley Cyrus ventetiden værd.