Flere demonstranter og musikere har den seneste tid opfordret til dansk boykot af Eurovision, så længe Israel er med.

Men hvad siger den danske grandprix-vinder Saba? Vil hun repræsentere Danmark til den store internationale musikkonkurrence i Malmø til maj?

Da B.T. søndag formiddag møder den 26-årige sanger i DR Byen dagen efter, at jurymedlemmerne sikrede hendes sang 'Sand' den endelige sejr, er hun først og fremmest overvældet, træt og glad.

»Det er lidt vildt det hele. Da jeg gik ind i taxaen i morges, sagde chaufføren tillykke, og jeg tænkte: 'Gud!' Jeg glemmer jo helt, at folk ser showet derhjemme,« fortæller Saba med et smil.

Det næste stykke tid skal hun sammen med sit hold arbejde på at optimere sceneshowet til 'Sand', så det står skarpest muligt til Eurovision.

Om det så også betyder, at hun har lagt sig fast på, om hun stiller op til Eurovision, svarer hun følgende til:

»Jeg har ikke taget stilling til nogle af de der helt store spørgsmål. Det er også noget, vi kommer til at skulle snakke om. Jeg skal have et overblik, og vi skal have nogle samtaler med DR og finde ud af, hvordan vi bedst muligt kommer videre her fra.«

Saba fortsætter:

»Det er jo stadig også bare helt vildt at stå her og have vundet. Jeg har knap nok sovet i nat, så vi har et arbejde foran os på mange forskellige måder.«

Hvordan har du det med, at man i år også har skullet tænke situationen med Israel ind i det?

»Det har jo fyldt for os alle, og det er også derfor, at der er nogle ting, som vi skal have vendt og fundet ud af. Jeg er her jo for musikken, og fordi jeg har en drøm om at repræsentere Danmark. Det er det, jeg gerne vil. Så vi skal finde en god måde at få snakket om det her på.«

Tager man et blik ned igennem kommentarsporet på Sabas Instagram-profil, er der nogle, der i kølvandet på hendes sejr, opfordrer hende til at huske Palæstina.

»Jeg forstår godt, at det fylder,« lyder det fra Saba.

Hun tilføjer:

»Det fylder også for mig. Det er jo ikke mig, der står med det ansvar - jeg har også den holdning, at det synes jeg ikke, deltagere skal (stå med, red.). Man kan sige, at det er DR, der har ansvaret for alt, der har med EBU-samarbejdet at gøre. Det er der, vi er. Jeg har ikke kigget kommentarer, men forstår godt, at det fylder rigtig meget. Det fylder også for mig.«

EBU står for European Broadcasting Union og er sammenslutningen af public service-tv-stationer i Europa, der står for afholdelsen af det årlige Eurovision-show.

Lørdag aften udtalte redaktionschefen for DR Kultur, Debat og Musik, Gustav Lützhøft, til B.T., at man synes, det er en vanskelig situation at stå i, men at de indtil videre fortsat læner sig op ad EBUs beslutning om at lade Israel deltage:

»Vi har valgt at bakke op om den beslutning, som EBU (European Broadcasting Union,red.) har truffet, om at Israel skal deltage. Det er en kæmpe konkurrence, der inkluderer fællesskab på tværs af mange lande. Det, synes vi, er vigtigt at bakke op om, også selvom der er ting, der er svære ude i verden.«