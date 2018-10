Lukas Graham er tilbage i Hollywood. Tilbage med et nyt album, der skal følge op på '7 Years' svimlende succes, der gjorde Lukas Forchhammer til verdensstjerne. Spørgsmålet er, om de kan gøre det igen.

»Bandet er populært (i USA, red.), men langt fra toppen af poppen,« lyder den aktuelle dom fra Ken Capobianco, anmelder på en af USA's største aviser, The Boston Globe.

»Det er tre år siden, '7 Years' udkom, og i USA er det en livstid inden for popmusik. Folk glemmer hurtigt, så derfor er det vigtigt for dem at få et nyt hit, så de ikke ender med at være et one-hit-wonder,« fortsætter han og tilføjer, at Lukas Grahams aktuelle single, 'Love Someone', er et godt udgangspunkt for videre succes.

»Det er en god sang med hitpotentiale, der især appellerer til dem, der kan lide Ed Sheeran. Den har en varm, opløftende kvalitet, der kan fungere som en bryllupssang, og nu hvor den amerikanske musikscene er præget af tung rap, kan det måske være det rette alternativ,« vurderer han.

Den store reklame-kampagne

Da Lukas Graham i 2013 skrev kontrakt for fem album med Warner Music i USA, fik de tildelt den store pakke med adgang til de bedste samarbejdspartnere og største tv-show.

Det fornemmer man også med det nye album, hvor Lukas Graham indtil videre blandt andet har optrådt i den amerikanske udgave af 'Vild med dans' og talkshowet 'Jimmy Kimmel live', ligesom Times Square i New York i september var plastret til med et stort Lukas Graham-banner.

»Lukas Graham har for tiden mere end 13,6 millioner lyttere om måneden og er derfor lige nu på niveau med navne som Miley Cyrus, 21 Savage og Snoop Dogg,« fortæller Spotifys nordiske administrerende direktør, Jenny Hermanson.

»'Love Someone' er en fantastisk sang, og vi er spændte på, hvordan deres fans vil tage imod det nye album,« tilføjer hun og fortæller, at Spotiy torsdag afholder en eksklusiv lytte-session i Los Angeles, hvor hardcore fans får lov til at smuglytte til det nye album.

»Lukas Graham har tidligere vist stort potentiale i forhold til at nå ud over Danmarks grænser, så mulighederne (for at blive en stor popstjerne i USA, red.) er ret store,« lyder det fra Spotify-chefen.

I forbindelse med arbejdet på det nye album, 'The Purple Album', som Lukas Forchhammer har opkaldt efter datteren Viola, har han blandt andet været i studiet med den amerikanske superproducer Rodney 'Darkchild' Jerkins, der har flere Michael Jackson-, Beyoncé- og Lady Gaga-hit på cv'et.

Med i studiet sad Darkchilds samarbejdspartner Jared 'ReezyTunez' Thorne, og han udtrykker stor begejstring over mødet med Lukas Forchhammer og det danske hold.

»Han er uden tvivl en stjerne, og han vil kun blive større i USA. Jeg kan huske første gang, jeg hørte '7 Years' og straks vidste, at her var en på vej mod noget stort. Den følelsesmæssige forbindelse, han har med sine tekster, er noget helt specielt. Han var ydmyg med fuld af gåpåmod og virkelig inspirerende at arbejde sammen med.«

Allerede et hit i Asien

Reklamekampagnen for det nye album er kun lige skudt i gang med et par enkelte radio- og tv-show i Europa og USA, derefter venter verdensturneen efter nytår med opstart i Royal Arena og Jyske Bank Boxen i Danmark.

'Love Someone', der er tiltænkt at skulle være den direkte opfølger til '7 Years', har indtil videre været oppe som den 25.-bedst sælgende single i USA, mens den især i Asien allerede er et pænt hit med for eksempel 171.000 daglige afspilninger Filippinerne, 33.000 i Singapore og 44.000 i Indonesien.

Som Lukas Forchhammer synger på det nye nummer 'Not a dam thing changed', er holdet stadig det samme, som da de første hit blev skrevet på Christiania.

Eneste ændring er, at han har fået en lille datter og derfor nu kæmper en personlig kamp for både at kunne være en god far og stadig udleve sine musikalske ambitioner.

Ken Capobianco fra The Boston Globe understreger, at det er nødvendigt for Lukas og holdet at blive i USA over en længere periode, hvis ambitionerne om ny global popsucces skal indfries.

»Hvis de kan komme på turné med en superstjerne eller få en sang med i en reklame eller en film eller tv-serie, vil det fremskynde processen. Det handler udelukkende om eksponering. Amerikanerne skal fodres med musik, de er ikke altid så gode til selv at finde det,« forklarer han og tilføjer:

»De skal gå efter de unge lyttere. En sang som 'Love Someone' kan blive stor blandt især unge piger, og så bliver det rigtig stort.«