Jeg var blot ti år, da jeg under en fodboldtur til Holland stiftede bekendtskab med Alanis Morissette første gang. Afsted med en gruppe drenge, der var både tre, fire og fem år ældre end mig skulle de komme til at åbne mine øjne.

Indtil da havde mine indkøb af CD’er hovedsageligt bestået af den næste 'Absolut Music' – foruden et enkelt Will Smith- og 2pac-album.

Men i bussen på vej til en kamp i Arnhem uden for Amsterdam besluttede en af de ældre drenge at bede buschaufføren om at sætte en ny plade på bussens anlæg. Det var ’Jagged little pil’ med canadiske Alanis Morissette.

Albummet gjorde ikke kun mig til fan, men også Alanis Morissette til en ægte verdensstjerne. Med numre som ’You Oughta Know’, ’Hand in My Pocket’, ’Head Over Feet’ og et af 90’ernes allerstørste hits i form af ’Ironic’ katapulterede Alanis Morissette sig ind i et stjerneniveau, der gjorde, at hun fredag aften – mere end 20 år senere – kunne samle en kæmpe skare af publikummer til sin koncert på årets Tinderbox.

Fortsat frisk

På trods af at langt hovedparten af numre på setlisten til fredagens koncert stammede fra netop ’Jagged little pil’ og dermed har omkring 23 år på bagen, blev de leveret skarpt, enkelt og smukt på scenen.

Alanis Morissette under sin koncert på Tinderbox i Tusindårsskoven i Odense, fredag den 29. juni 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Alanis Morissette under sin koncert på Tinderbox i Tusindårsskoven i Odense, fredag den 29. juni 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

Numrene fremstår fortsat friske og aktuelle – ikke mindst fordi Alanis Morissette også selv fremstår sådan.

Levende, storsmilende og legende på scenen, samtidig med at den velkendte næsten nasale stemme ikke lyder til at have mistet sin kraft.

Sammen med det nærmest akustiske band på scenen bød Alanis Morissette flere gange på fællessang foran – ikke mindst de førnævnte numre fra succesalbummet fra 1995, men også ’Thank you’ og ’Uninvited’ blev fremført med indlevelse fra scenen og nydelse blandt publikum.

Alanis Morissette var et skønt gensyn af den slags, hvor man ikke bliver skuffet over fortidens minder. Puha, det var nærmest en lettelse.