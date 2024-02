Et 50 år langt mysterium er nu endelig løst.

Paul McCartneys legendariske bas fra 60'erne, hvorpå han blandt andet har spillet klassikere som 'Love Me Do', 'She Loves You' og 'Twist and Shout', er tilbage hos sin retmæssige ejer.

Det skriver det britiske medie The Sun.

Ifølge mediet skulle Beatles-stjernen have købt basguitaren tilbage i 1961 i den tyske by Hamburg for simple 30 pund.

Men 11 år senere blev bassen stjålet fra en varevogn og aldrig set igen. Før nu.

Der er tale om en elektrisk bas af modellen 500/1 fra mærket Höfner. Og det var også mærket, der i september indledte en global eftersøgning efter den legendariske bas.

Og eftersøgningen har nu båret frugt. Det er X-brugeren og selvbeskreven filmentusiast Ruaidhri Guest, der mener at have fundet bassen, og som nu har overleveret den til Paul McCartney.

»Til mine venner og familie. Jeg arvede denne genstand, som er blevet bragt tilbage til Paul McCartney,« skriver Ruaidhri Guest på det sociale medie X.

Herunder kan du se Ruaidhri Guest med Paul McCartneys bas.