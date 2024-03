Den første sang blev forkastet. Samme skæbne led den anden sang.

Nu prøver Israel én gang til – og søndag aften vil man præsentere landets nye bidrag til Eurovision under en tv-udsendelse.

Det skriver norske TV 2 og NRK.

Det vil samtidig også være noget nær sidste chance for landet, da der på mandag er deadline for at indsende bidrag til den internationale sangkonkurrence, som European Broadcasting Union (EBU) står bag.

Den seneste tid har der blæst et sandt stormvejr om det israelske bidrag.

I flere lande har der været opfordringer til boykot, da nogle ikke mener, at Israel bør være en del af konkurrencen, mens landet ligger i en blodig krig med terrorbevægelsen Hamas i Gaza.

Samtidig har selve de sange, som landet har præsenteret, været omgærdet af problemer.

Det har hele tiden ligget fast, at det er sangeren Eden Golan, der skal fremføre landets bidrag i år, men den første sang – 'October Rain' – blev forkastet på grund af dens politiske budskab, da det blev påpeget, at sangens tekst, der var blevet lækket, var for tæt knyttet til Hamas' angreb mod Israel den 7. oktober sidste år.

Det angreb, som førte til Israels omfattende invasion af Gaza.

Også landets andet bidrag, 'Dance Forever', skal være blevet uformelt forkastet på grund af angivelige politiske budskaber.

Tidligere har den israelske tv-station KAN, der står for den nationale konkurrence, ellers holdt på, at man ikke ville ændre i sangteksten, men hellere trække sig fra Eurovision, hvis ikke sangteksten blev godkendt af EBU.

Men det har man siden ændret – efter den israelske præsident, Isaac Herzog, henvendte sig til KANs bestyrelse og bad dem om at foretage de nødvendige ændringer for at give Israel mulighed for at deltage, skriver norsk TV 2.

Nu vil Israel så på søndag præsentere sin tredje sang, 'Hurricane', som ifølge The Times of Israel er baseret på den samme melodi som den diskvalificerede 'October Rain'.

Den nye sang fortæller ifølge KAN historien om en »ung kvinde, der overlever en personlig krise«.

Hvis EBU også diskvalificerer 'Hurricane' oplyser den israelske tv-station, at Israel vil have mulighed for at appellere beslutningen.