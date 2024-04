Mon de overhovedet vidste, hvem han var?

Da det ikoniske britpopband Blur lørdag gav koncert på Coachella-festivalen i USA, havde forsanger Damon Albarn tilsyneladende svært ved at få liv i publikum. Nu er hans vredesudbrud fra scenen gået viralt.

Britiske Blur var sammen med Oasis et af de mest toneangivende rockbands i 1990erne.

Men 1990erne er efterhånden lang tid siden – og faktisk er Blurs mest afspillede nummer på Spotify, 'Song 2', i dag 27 år gammel.

Damon Albarn fra Blur optrådte til Coachella, men der var åbenbart ikke nok, der var begejstrede for koncerten. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Damon Albarn fra Blur optrådte til Coachella, men der var åbenbart ikke nok, der var begejstrede for koncerten. Foto: Valerie Macon/AFP/Ritzau Scanpix

Om det var derfor, at publikum på Coachella-festivalen, der afholdes i Colorado-ørkenen i Californien, angiveligt ikke reagerede, som Damon Albarn ønskede det, vides ikke.

Men i et klip fra koncerten, der nu bliver delt flittigt på internettet, kan man se en tydeligt frustreret forsanger forsøge at få publikum til at synge med.

»Det kan I gøre bedre. Vi prøver igen,« lyder det fra Damon Albarn under nummeret 'Girls & Boys', der i 1994 lå på den amerikanske singlehitliste.

I klippet er det svært at høre publikum respondere på Damon Albarns opfordring til at synge med, og til sidst udbryder han:

»I ser os aldrig igen, så I kan for helvede lige så godt synge med!«

Se klippet herunder: