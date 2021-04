Der er masser af kvindelige danske sangere. Men når det kommer til sangskrivere og komponister, er der langt mellem kvinderne. For langt, hvis man spørger Kodas direktør, Gorm Arildsen.

Koda sørger for, at danske musikere bliver betalt for deres kunst.

Hver gang en sang bliver streamet eller spillet i radioen, opkræver Koda penge fra for eksempel Spotify eller DR og sender en del af dem videre til kunstnerne. I Koda sammenhæng er kunstnerne - de komponister og sangskrivere, der lægger navn til sangene - og det er her skævvridningen opstår, ifølge Gorm Arildsen.

Koda har netop udbetalt penge til dansk musik for året 2020, og det var en tynd omgang for de kvindelige musikere. Ud af de 47 sangskrivere, der er med på hitlisten, er kun seks af dem kvinder.

Lord Siva ligger i toppen på årets hitliste fra Koda.

»Fraværet af kvindelige sangskrivere bekræfter desværre en beklagelig tendens, der er generel i branchen, og som vil kræve at langt sejt træk at få gjort op med,« skriver Gorm Arildsen på Kodas hjemmeside.

En statistik, som organistaionen tidligere har lavet, viser, at kun 19 procent af Kodas medlemmer er kvinder. Tillige bliver de kvindelige medlemmers musik kun spillet i et omfang, der gør, at ti procent af udbetalingerne går til kvindelige sangskrivere eller komponister.

Til trods for de triste tal i de kvndelige kunstneres farvør, fastslår Gorm Arildsen at:

»Der er selvfølgelig al mulig grund til at hylde de kunstnere, der nåede toppen i 2020 - ikke mindst Lord Siva & Vera, som har formået at fastholde en solid succes.«

Lukas Graham ligger nummer fire på årets liste over topscorer på Kodas liste.

