Hun har optrådt på Det Kongelige Teater, medvirket i nærmest samtlige danske film og trukket en stor del af læsset som Ingeborg i ’Matador’. Nu gør 83-årige Ghita Nørby klar til for første gang i karrieren at optræde på Smukfest.

Den 83-årige, legendariske danske skuespillerinde faldt ellers for et halvt år siden i sit hjem og brækkede hoften, men operationen gik så godt, at hun hurtigt kom tilbage på benene, og nu er det altså lykkedes Chili Klaus at få hende med til Skanderborg, hvor de torsdag eftermiddag vil underholde publikum fra scenen.

»Jeg er i en branche, hvor man skal prøve noget nyt en gang imellem, og jeg har længe gået og luret på at tage Ghita med til Smukfest,« fortæller Chili Klaus til B.T.

»Så brækkede hun jo hoften i vinter, og jeg tænkte, det derfor ville blive umuligt, for hun er jo alligevel 83 år gammel, men da jeg hørte, at hun i foråret var i Afrika nede i junglen i Uganda og se bjerggorillaer med Verdensnaturfonden kun fire måneder efter sin operation, tænkte jeg, at hvis hun kan klare det, kan hun også klare en tur på Smukfest.«

Chili Klaus er fast gæst på Smukfest. Her står han på scenen, da han i 2017 afholdt chili-spisnings-konkurrence. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Og Ghita Nørby var hurtig til at sige ja tak til en tur i bøgeskoven, fortæller Chili Klaus, der har kendt hende, siden de for et par år siden sammen rejste til Norge i fem dage i forbindelse med et rejseprogram til TV2.

»Vi havde en god kemi og har holdt forbindelsen lige siden, selvom hun selvfølgelig bor i København og jeg i Aarhus, så der er lidt afstand.«

Han er ikke meget for at afsløre, hvad de skal optræde med på Smukfest. Heller ikke, om de for eksempel skal spise chilier, som hans gæster ellers har for vane.

Om turen derover har Ghita Nørby dog haft et par ønsker.

»Jeg ved, hun bliver kørt frem og tilbage, for hun har lidt svært ved at komme rundt. Ellers stiller hun ikke store krav. Hun vil gerne, hvis vi kan få lidt østers, som hun sætter stor pris på, så det har jeg fået arrangeret, at vi skal spise.«

Mens Chili Klaus regner med at være på Smukfest hele ugen, nøjes Ghita Nørby med en enkel overnatning. Dog ikke i telt, tilføjer Chili Klaus.

»Det synes jeg ikke, man kan byde en kvinde på 83 år, haha. Men Ghita er der hele dagen, og hun er jo en kvinde, der ikke siger nej til ting, så jeg forestiller mig da, at vi skal rundt og se, hvad der sker.«

Chili Klaus og Ghita Nørby går på scenen torsdag klokken 14 på den scene, der hedder ’Udsigten’. Samtidig spiller P3-talentet Maximillian på Bøgescenen, Birthe Kjær i P3-teltet og Johnny Madsen på ’Stjernescenen’.

Dem kan Chili Klaus og Ghita Nørby sagtens udfordre i forhold til at samle et publikum.

»Det er det fede ved Smukfest, at programmet altid er spækket med gode ting. Jeg håber, det bliver et varmt møde mellem Ghita, publikum og mig. Hun har immervæk indspillet over 150 film og været blandt os på scenen i 60 år, så der er utrolig mange mennesker, der har et forhold til hende.«

Efter Smukfest kan Ghita Nørby efterfølgende opleves over for Jesper Christensen i filmen ’Før frosten’, der har premiere den 10. januar, og så bliver hun den 29. august hyldet i Svendborg for sin lange karriere ved uddelingen af filmprisen ’Svend-prisen’.