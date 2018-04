Den folkekære svenske sangerinde Barbro Svensson, mest kendt som Lill-Babs, er død efter kort tids sygdom. Hun blev 80 år gammel.

Det oplyser hendes døtre, Malin Berghagen og Kristin Kaspersen i et opslag på Instagram.

'Vor elskede mor, søster, mormor, faster og moster er nu sovet ind stille og roligt efter kort tids sygdom. Hendes hjerte har slået mange slag for publikum, familien, kollegerne og vennerne, men nu får det lov at hvile,' skriver døtrene i opslaget.

Lill-Babs slog igennem i 1950'erne og er foruden ens stribe egne hits også kendt for 'Leva livet', der er en svensk udgave af den engelske evergreen 'It's my party'. Tre gange medvirkede hun i det svenske melodigrandprix - i 1960, 1961 og 1973. Hendes helt store hit var 'Är du kär i meg ännu, Klas-Göran?' fra 1959.

Forleden blev Lill-Babs indlagt på sygehuset efter et akut hjertesvigt. Her blev det opdaget, at hun havde kræft, som var ved at sprede sig til resten af kroppen.

Lill-Babs fyldte 80 år 9. marts, men festlighederne måtte aflyses grundet sygdommen.

Vår älskade mamma, syster, mormor, gammelmormor, faster och moster har nu somnat in lugnt och stilla efter en kort tids sjukdom. Hennes hjärta har slagit många sköna slag för publiken, familjen, kollegorna och vännerna men nu får det vila. Mamma kom in akut för hjärtsvikt och då upptäcktes en elakartad cancer. En kombination som blev för tuff för vår så annars envisa och starka mamma. Familjen har varit runt mamma varje dag sedan hon kom till sjukhuset och hon somnade in lugnt och stilla idag på förmiddagen. Nu vilar hennes själ hos mamma Brita. Nu behöver vi i familjen vår tid för vår sorg och ber att den respekteras. Kärlek ❤️ Monica, Malin, Kristin och familjen. ”Nu går sista visan, dig vill jag sjunga för. Vi behöver varandra, du och jag och dom andra, som står utanför. Så låt den sista strofen, bli till en sån vi minns. Tack för att jag får ha dig. Tack för att alla finns!” En hälsning till mammas fina publik i länk i bio högst upp i min profil. ❤️ Et opslag delt af kaspersen (@kaspersen) den 3. Apr, 2018 kl. 1.48 PDT