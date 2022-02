Normalt sidder de på skolebænken og kæmper med matematikstykkerne på Aarhus Katedralskole, men fredag aften træder de på scenen foran over en million danske seere.

Derfor er der også nerver på for Martin Jensens drengegruppe Oscar, der består af vennerne Malthe Sejthen på 17 år og Tobias Herskind på 18 år.

De siger nemlig selv, at det ikke er deres 'englestemmer', der skal få dem videre i sangkonkurrencen. Faktisk er de enige med dem, der kan finde på at sige, at de slet ikke kan synge.

»Vi har ikke rigtig sunget sammen før. Sangen er først blomstret for et par måneder siden, men vi har spillet musik sammen tidligere,« siger de to drenge til B.T.

De to Aarhus-drenge lærte hinanden at kende på efterskole i 9. klasse, og i dag går de i klasse sammen på gymnasiet i Aarhus.

Musikerfaringen har de hovedsagelig fra den tid, hvor de startede et Johnny Deluxe-coverband med deres venner. Det er dog ikke noget, der findes videoer af nogen steder i dag.

»Heldigvis,« griner de to.

»Vi har sunget for sjov – i fællesbadet, til kor og til fester, men det har været dårlig sang og aldrig seriøst og ordentligt,« fortæller de.

Hvad kræver det at have X Factor?

Men i april sidste år lavede de et par videoer på TikTok, hvor de sang, og en af dem stak pludselig af.

»Det havde vi det helt grineren over. Og en dag sad vi så i dansktimen, hvor Malthe sagde til mig, at der var en annonce for 'X Factor', og om vi ikke bare skulle melde os til. And the rest is history,« fortæller Tobias Herskind.

Men at de fredag aften skal optræde foran så mange danskere, har de svært ved at forstå. De havde ikke engang forventet at gå videre fra auditions.

»Det er crazy. Rimelig surrealistisk, men det er fedt og mega sjovt. De har taget virkelig godt hånd om os, og det er vildt at opleve sådan en kæmpe maskine, som 'X Factor' er.«

Selvom der er nerver på, så er det gode nerver. Mest af alt glæder de sig til at få taget hul på det – lige meget om det bliver første og sidste gang eller første gang af mange på den store scene.

De lover at bringe god energi og et brag af en fest til bordet, men hvad de skal synge, må de ikke fortælle. De kan dog løfte sløret for en lille detalje:

»Vi vil ikke afvise, at der kommer et lille dansetrin,« afslører de.

Aarhus-drengene Malthe Sejthen og Tobias Herskind har kaldt gruppen Oscar, fordi de syntes, det var et godt navn til liveshow, da telefonkoden så ville være 'OS'. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

Selvom det er et sangprogram, og de to ikke synger som Adele, som de selv påpeger, så er det altså lykkedes dem at charmere sig ind på dommeren Martin Jensen.

»Vi stiller ikke op, fordi vi selv synes, vi har englestemmer. Og vi forstår godt, hvis folk ikke synes, vi kan synge. Så vi tror måske også mest, det er energien, der er smittet af på Martin Jensen,« siger de to om deres dommer.

Til gengæld er der i den grad opstået sød musik mellem de to Aarhus-drenge og DJ Martin Jensen, som de kalder for deres 'mussefar'.

»Vi har fået en god far-søn-relation. Det er virkelig hyggeligt, der er god kemi mellem os tre jyder, og det virker til, vi er et godt match.«

Og hvis de selv skal sige det, så har de også øvet sig op til liveshow, så stemmebåndene er blevet godt smurt.

»Mussefar er i hvert fald pavestolt,« griner de to.

Hvor langt i programmet de to unge fyre når, tør de ikke gætte på. Men bare det, at de er nået til liveshow, er for dem en sejr.

»Men vi lover at gøre vores bedste,« siger de afslutningsvis.