140 mennesker stod i kø tidligt fredag eftermiddag og ventede på at se deres store idoler - nemlig gutterne i boybandet Take That.

Nogle fans mødte sågar op torsdag og sov i telt, så de kunne få en god plads til koncerten, hvor medlemmerne fra den eftertragtede gruppe går på scenen i den nyåbnede KB Hallen i København.

Og hvis man spørger nogle af dem, som står tålmodigt og venter i køen, så er der især tre ting, som gør, at de er 'megafans' af Take That.

»God musik, gode sangtekster og lækre fyre,« siger Linda og griner sammen med sine tre medfans.

(ARKIV) In this photograph released by One Love Manchester on June 4, 2017, (L-R) Howard Donald, Gary Barlow and Mark Owen of Take That perform at the One Love Manchester benefit concert for the families of the victims of the May 22, Manchester terror attack, at Emirates Old Trafford in Greater Manchester on June 4, 2017. Det britiske boyband Take That spiller koncert i KB Hallen i København den 21. juni 2019. Det skriver Ritzau, fredag den 21. september 2018.. (Foto: Dave Hogan for One Love Manchester/Ritzau Scanpix) Foto: Dave Hogan for One Love Manchest Vis mere (ARKIV) In this photograph released by One Love Manchester on June 4, 2017, (L-R) Howard Donald, Gary Barlow and Mark Owen of Take That perform at the One Love Manchester benefit concert for the families of the victims of the May 22, Manchester terror attack, at Emirates Old Trafford in Greater Manchester on June 4, 2017. Det britiske boyband Take That spiller koncert i KB Hallen i København den 21. juni 2019. Det skriver Ritzau, fredag den 21. september 2018.. (Foto: Dave Hogan for One Love Manchester/Ritzau Scanpix) Foto: Dave Hogan for One Love Manchest

De fire er kommet fra Jylland, men har dog kun ventet siden klokken tolv middag for at få den rette plads.

Til gengæld er det meget tydeligt at se, at de er dedikerede fans. De fire har nemlig alle fået lavet en evig hyldest til boybandet, nemlig en Take That-tatovering.

Louise, Linda, Christina og Maria har været fans i mange år, og kvinderne, som er i alderen 34 til 36 år, er også blevet rigtig glade for den nyeste musik, der er lavet. De glæder sig til aftenens koncert.

En vagt ved KB Hallen fortæller til B.T., at der har været fans, som har sovet i telt for at få en god plads ved koncerten. De blev så bedt om at pakke sammen, da man først måtte tage opstilling ved middagstid på koncert-dagen.

I køen var alle fansene blevet enige om at skrive nummer på dem, der stod og ventede, så der ikke blev rod i, hvem der kom hvornår.

De fire jyske fans, som B.T. har talt med, har alle fået deres nummer på hånden, så de retmæssigt kan kræve deres plads. De står som nummer 83 til 87.

Take That er i gang med en større tour i forbindelse med, at de har tredive års jubilæum.

Gruppen talte oprindeligt fem medlemmer, men de tidligere medlemmer Jason Orange og Robbie Williams er ikke en del af bandet længere. De har solgt mere end 30 millioner albums verden over.