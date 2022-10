Lyt til artiklen

I disse trange tider overvejer du måske at skære tant og fjas fra i dit daglige budget.

Det samme gør sig gældende for landet Montenegro, der simpelthen har valgt at takke nej til Eurovision 2023, der bliver afholdt i Liverpool.

Det skriver Aftonbladet.

Det er ganske enkelt for dyrt at deltage, og man har derfor valgt at skære det fra, lyder det i en pressemeddelelse fra tv-selskabet RTCG.

»Udover den høje registreringsafgift og leveomkostninger i Storbritannien, har der også været begrænset interesse fra sponsorer,« lyder det.

Forrige år lød afgiften på 291.179 kroner, og man forventer, at den bliver endnu højere i år.

Nordmakedonien har også meldt afbud til Eurovision, fordi de hellere vil spare pengene.

»Beslutningen er for befolkningens bedste. De høje energipriser æder en stor del af budgettet for offentlige ydelser,« skriver det statslige medie MRT.

Bulgarien har også sagt farvel og tak til Eurovision – her lyder begrundelsen, at interessen simpelthen ikke er stor nok.