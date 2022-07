Lyt til artiklen

13. august løber endagsfestivalen Kalundborg Rock'er af stablen.

På programmet er kunstnere som Rasmus Seebach, Jimilian, Hugorm og Faustix.

Men det er – tilsyneladende – ikke nok til at lokke folk til at erhverve sig billetter til festivalen. Det skriver TV 2.

»På nuværende tidspunkt ligger vi på cirka 2700 solgte billetter, og vores ønske og håb er, at vi når op på 3500-4000 solgte billetter – så der er en lille bid vej endnu, til vores mål er nået. Men vi kæmper en kamp omkring det,« fortæller Johnny Elmelund, som er presse- og afviklingsansvarlig ved Kalundborg Rock'er, til TV 2 og tilføjer:

»Kommer vi ud med et større underskud, må vi nok se i øjnene, at det nok ikke er der, vi skal lægge vores kræfter og tid længere. Så kan det få den konsekvens, at vi ikke har kræfter og midler til at fortsætte en festival i 2023.«

Kalundborg Rock'er har eksisteret siden 2000, men nu – alt afhængigt af det endelige billetsalg – hænger festivalen muligvis i en tynd tråd.

I forvejen er programmet i år blevet forkortet fra to til blot en enkelt dag med festligheder.

Ifølge Johnny Elmelund er det da heller ikke kun Kalundborg Rock'er, der har problemer med billetsalget.

Hans – og andre i branchen – erfaringer siger dog, at en stor del købet billetter i »sidste øjeblik.«