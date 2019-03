144 kvindelige kunstnere.

Det er, hvad der er blevet plads til på plakaten til 25 af landets kommende sommerfestivaler.

På selvsamme festivaler er der til gengæld fundet plads til 610 mandlige kunstnere.

Mændene vil altså under de 25 festivaler være repræsenteret godt fire gange så meget som kvinderne, hvilket ifølge musikekspert Henrik Marstal er et stort problem:

Henrik Marstal mener det er et stort problem, at de danske festivaler er så dårlige til at booke kvindelige artister.

»Hvis man kun ser og hører mænd på scenerne og kun hører sange set fra mænds synsvinkel, mangler der nogle dimensioner,« siger Henrik Marstal, der ikke er overrasket over, at det går langsomt for festivalerne med at få flere kvinder på programmet.

»Vi ser festivaler, der ikke forholder sig til problematikken. Det viser tallene jo også. Vi hører ikke mange festivaler gå ud og sige, at de gør, hvad de kan. Anerkendelsen af, at der er et problem, mangler jeg. Jeg hører velmenende ord en gang imellem, men jeg mangler flere, der synes, det er en væsentlig debat. Det går meget langsomt. Måske kommer det til at tage en hel generation.«

Mange af sommerens festivaler har endnu ikke offentliggjort deres fulde lineup, og derfor kan der stadig nå at komme flere kvindenavne på festivalplakaterne.

Det kunne eksempelvis være Thy Rock, Torslunde Festival eller Kalundborg Rocker, hvor der endnu ikke er én eneste kvinde på plakaten.

Tønder Festival gør aktiv indsats

Maria Theessink, der er kunstnerisk leder og pressechef på Tønder Festival, er dog meget bevidst om, at der skal være plads til flere kvinder på plakaten.

»Det er vigtigt for de unge kvinder, at de ser, at man kan blive musiker og stå på en scene,« siger Maria Theessink til B.T.

I december sidste år gik Tønder Festival med i et internationalt samarbejde, der forpligter festivalen til at arbejde hen mod en kønsbalance, hvor 50 procent af kunstnerne er kvinder.

I år er det ifølge Maria Theessink for sent at nå den målsætning, men næste år stræber man efter en lige kønsfordeling.

Den amerikanske rapper Cardi B er en af de få kvindelige hovednavne, der skal spille på årets Roskilde Festival.

I år kommer 23 kvinder - ud af de i alt 70 bookede artister - til at indtage scenen på Tønder Festival.

Skelner ikke mellem køn

John Fogde, der booker artister til Northside Festival, er bevidst om problemet, men fortæller samtidig, at Northside har en ambition om at samle et bredt program af artister.

Og det betyder, at man ikke skelner mellem køn.

»Vi har ingen kvoter, men vi er da bevidste om, at vores publikum gerne vil se spændende kvindelige artister - ikke fordi de er kvinder, men fordi de er blandt deres yndlingsartister overordnet set,« siger han og fortsætter:

»Og derfor er det naturligvis vigtigt for os, at de kommer på programmet. Dermed er der ingen, der er blevet booket, fordi de er kvinder. Alle er med, fordi de er stærke navne, som vi forventer kan sælge billetter.«

Kvinder på de danske festivaler B.T. har optalt kunstnere på i alt 25 festivaler. Metoden, vi har brugt, er, at hvis én kvinde er repræsenteret i et band, svarer det til én kvindelig kunstner. Så mange kvindelige kunstnere har festivalerne booket: Jellinge Festival: 1 ud af 36

Vig Festival: 7 kvinder ud af 44

Herning Rocker: 1 ud af 16

Hede Rytmer: 3 ud af 18

Esbjerg Rock Festival: 4 ud af 24

Torslunde Festival: 0 ud af 9

Nord-Als Musikfestival: 3 ud af 20

Northside Festival: 7 kvinder ud af 31

Rock i Holstebro: 1 ud af 10

Copenhell: 3 ud af 41

Thy Rock: 0 ud af 12

Kløften Festival: 5 ud af 41

Tinderbox: 16 ud af 59

Nibe Festival: 3 ud af 24

Samsø Festival: 3 ud af 14

Musik i Lejet: 4 ud af 16

Langelandsfestival: 5 ud af 37

Bork Havn Musikfestival: 6 ud af 25

Ringsted Festival: 3 ud af 21

Smukfest: 13 ud af 74

Kalundborg Rocker: 0 ud af 10

Alive Festival: 2 ud af 7

Wonderfestivall: 1 ud af 8

Tønder Festival: 23 ud af 70

Roskilde Festival: 37 kvinder ud af 98 mænd Man skal være opmærksom på, at tallene kan forandre sig, da alle artister ikke er blevet offentliggjort på mange af festivalerne.

Du har også et ansvar

Henrik Marstal mener, at ansvaret ikke kun hviler på festivalerne.

Også publikum har et ansvar.

»Det handler også om, at efterspørgslen fra publikum skal ændre sig. Så længe vi ser, at publikum ikke råber op om flere kvinder, tror jeg ikke, det kommer til at ske,« siger Henrik Marstal.

Den kun 16-årige sangerinde Billie Eilish er en af de få kvindelige artister, der skal optræde på dette års Tinderbox Festival.

Festivaler som for eksempel Roskilde og Northside beder sit publikum ønske navne, og på Northside var der kun tre kvindelige artister i top-20 over de mest ønskede kunstnere.

»Så laver vi en 50/50 festival, ville vi gå imod vores gæsters ønsker,« lyder det fra Northsides John Fogde.

Popularitet kommer før køn

Nicklas Lundorf, medie- og grafisk ansvarlig hos Langelandsfestival, har ikke lyst til at forholde sig til, om det er et problem, at der er så få kvinder på scenerne.

»Den del forholder vi os ikke til. Vi prøver blot at være gennemsigtige i forhold til, hvilke parametre vi booker vores kunstnere ud fra – og her er kunstneres popularitet samt efterspørgsel fra vores gæster afgørende,« siger Nicklas Lundorf til B.T.

Og det kan da også ses i tallene. Kun fem ud af 37 artister på dette års Langelandsfestival er kvinder.

Ifølge Nicklas Lundorf modtog Langelandsfestival sidste år 1.500 kunstnerønsker fra publikum. Heriblandt var 8,8 procent kvinder.

»Så måske afspejler vores program, hvem der er populære musikere i Danmark,« siger Nicklas Lundorf.

»Vores største ambition er at have glade og tilfredse gæster, hvorfor vi lytter til, hvad de ønsker. Vi booker generelt ikke ud fra køn. Det afgørende er, om vores gæster er begejstrede for kunstneren og har lyst til at komme på vores festival og opleve dem live. Om det er 60 procent mænd eller 90 procent kvinder, er ikke afgørende.«