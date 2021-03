Konklusionen på dagens samråd med kulturminister Joy Mogensen (S) om afviklingen af sommerens festivaler er, at festivalerne må fortsætte med at træde vande.

Ifølge kulturministeren er det nemlig endnu for tidligt at sige, om store begivenheder såsom festivaler og folkemøder kan finde sted i sommeren 2021.

Det skriver TV2 Østjylland.

Ministeren kom med et råd til festivalerne om at ’planlægge forsigtigt’, og dermed må festivalerne væbne sig med tålmodighed.

- Jeg synes ikke, vi fik noget helt kontant svar på, om der er en hånd under os, og om vi kan gå videre med at lave aftaler og planlægge. Det er bare ikke nemt at lave forsigtige aftaler med leverandører om, at vi måske skal bruge det eller måske ikke skal bruge det, siger formand for Samsø Festival Thomas Jacobsen til kanalen.

Ministeren erkender også selv, at svaret ikke giver afklaring:

- Jeg er helt opmærksom på, at dette svar på nuværende tidspunkt ikke giver fuldstændig klarhed over, hvordan og hvorledes med især de store begivenheder, da de står i en ekstraordinær vanskelig situation, siger Joy Mogensen ifølge Ritzau.

Mens Samsø Festival grubler over, hvordan man planlægger forsigtigt, efterlyser Smukfest konkrete løsninger på, hvordan det måske kan lade sig gøre at afvikle festival i Bøgeskoven i år.

- Eksempelvis en faseinddelt plan med nogle bestemte kriterier, der skal kunne opfyldes for, at vi kan komme til at afholde en festival. Eksempelvis en dialog omkring kviktestens muligheder og hvad corona-passet vil kunne for at få så sikkert og forsvarligt et arrangement på benene som muligt, siger talsmand for Smukfest Søren Eskildsen.

Også Hede Rytmer i Silkeborg løber panden mod muren efter dagens samråd.

- Umiddelbart ser det vanskeligt ud. Men hvis man pludselig kan vaccinere 200.000 om dagen, kan tingene ændre sig hurtigt. Det er klart, der sker en masse hele tiden, og det er som om, målstregen bliver flyttet, og det er der jo ikke nogen, der er herre over, siger Oliver Zähringer, som arrangerer Hede Rytmer i Silkeborg, til TV2 ØSTJYLLAND.

Efter dagens samråd er kulturordfører Charlotte Bromann Mølbæk (SF) ikke tilfreds med, at der stadig ikke er en plan.

- Vi er et meget utålmodigt flertal, der for fire uger siden henvendte os til Joy og sagde ’nu skal vi have leveret på festivaler og de store arrangementer’. Hvis der ikke snart kommer noget, må vi jo selv begynde at levere på det, siger Charlotte Bromann Mølbæk til TV2.