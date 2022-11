Lyt til artiklen

Jelling Musikfestival har haft et fantastisk år.

I en pressemeddelelse fra festivalen lyder det nemlig, at man har slået sin rekord for indtjening.

Regnskabet er gjort op, og det er blevet til et overskud på 5,6 millioner kroner.

Den hidtidige rekord var i 2014, hvor indtjeningen var 4 millioner kroner.

Ifølge festivalen skal grunden til den nye rekord findes i salget af endagsbilletter og et ekstraordinært forbrug på pladsen.

Jelling Musik Festival også kaldet en 'hemmelig' festival løber af stablen disse dage. Det er landets tredje største festval med kun Roskilde og Skanderborg foran. Mange har dog ikke opdaget at henved 25.000 bruger fire dage på musik og fest. I mange oversigter over festivaller i Danmark er den ikke engang nævnt. Hemmelig eller ej så var der gang i den lørdag aften og nat 26. maj 2007, hvor bla Deep Purple spillede op til koncert. Foto: Claus Fisker Vis mere Jelling Musik Festival også kaldet en 'hemmelig' festival løber af stablen disse dage. Det er landets tredje største festval med kun Roskilde og Skanderborg foran. Mange har dog ikke opdaget at henved 25.000 bruger fire dage på musik og fest. I mange oversigter over festivaller i Danmark er den ikke engang nævnt. Hemmelig eller ej så var der gang i den lørdag aften og nat 26. maj 2007, hvor bla Deep Purple spillede op til koncert. Foto: Claus Fisker

Og det store overskud skal nu uddeles til velgørende formål.

Det er muligt at søge om del i puljen helt til 31. december.

Festivalen er naturligt nok stolte af deres rekord.

»I de to år med nedlukninger har vi ikke haft et overskud at dele ud af. Derfor er årets rekordoverskud ekstra opløftende, fordi vi kan give en solid vitaminindsprøjtning til foreninger og gode formål,« fortæller Line Mosfelt der er direktør for festivalen.

Jelling Musikfestival har allerede meldt ud, at de er klar igen i maj 2023 til endnu en omgang musik.