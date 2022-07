Lyt til artiklen

Det bliver et kontant farvel til årets Smukfest.

Festivalen har nemlig besluttet, at tiden med mønter og sedler er passé.

Det skriver Smukfest på Facebook.

Her lyder det, at ‘ingen barer, restauranter eller butikker i skoven eller på camping tager imod kontanter.’

Dette med formålet at undgå kødannelse og med henblik på at gøre det lettere for festivalgæsterne at give den gas i skoven uden bekymring om tabte sedler.

Man kan dog stadig svinge betalingskortet og desuden er det muligt at betale med det chiparmbånd, som man ‘bipper sig’ ind på festivalpladsen med.

Det fungerer ved at man via en app sætter ‘kolde kontanter’ ind på festivalarmbåndet. Fra den kan man desuden følge sit forbrug og noget tyder på, at flere festivalgæster synes om ideen. I 2018 blev over 70 procent af alle køb på Smukfest nemlig betalt med armbåndet.

Du kan læse mere om betalingsmulighederne på Smukfest som varer fra 3. til 7. august her.