Kan en musikfestivalsscene larme for meget?

Svaret er ja, hvis du spørger på NorthSide.

I to år har de haft Electra-scenen, men nu bliver den lukket.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

»Det er en kombination af flere ting. Vi oplevede en del klager fra publikum i forhold til lydniveauet fra Electra og koncerterne på naboscenen Nova. Vi har derfor besluttet at flytte det elektroniske ud på de øvrige scener,« siger Brian Nielsen, der er administrerende direktør i DTD Group, som står bag NorthSide, til mediet.

Også naboerne til festivalen har været trætte af den høje bas, der er en del af den elektroniske musik.

Det er ellers ikke fordi, NorthSide ikke har forsøgt at imødekomme klagerne, da man sidste år valgte at overdække den for blandt andet at dæmpe lydtrykket.

Men det har altså ikke været tilstrækkeligt.

NorthSide finder i år sted fra 6. til 8. juni i Aarhus, og gæsterne kan se frem til musikere som MØ, Veto og When Saints Go Machine.