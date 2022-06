Lyt til artiklen

»Vi oplever helt klart, at falske billetter og billetsvindel er et større problem i år, end det tidligere har været.«

Sådan fortæller Jeppe Nissen, der er festivalchef for Copenhell, til B.T.

Den københavnske metalfestival løber af stablen fra onsdag næste uge, og den har været stort set udsolgt siden 2019, hvor coronakrisen første gang fik udskudt festlighederne.

Det anser Jeppe Nissen som en god forklaring på, at billetsvindlere i udpræget stor stil forsøger at udnytte håbefulde metalfans.

»Der kan være mange grunde til, at problemet er større nu, men vi har et rigtig stærkt program i år, og så har vi været udsolgt i tre år. Så det er en billet, som mange gerne vil have fat i, og det får nok nogle svindlere frem,« forklarer festivalchefen.

ARKIV. Parkway Drive spillede til Copenhell-festivalen i 2018 på Refshaleøen i København. I år spiller store navne som Metallica, Iron Maiden, Kiss, Judas Priset, Korn, Mercufyl Fate og Mastodon på den udsolgte metalfestival. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere ARKIV. Parkway Drive spillede til Copenhell-festivalen i 2018 på Refshaleøen i København. I år spiller store navne som Metallica, Iron Maiden, Kiss, Judas Priset, Korn, Mercufyl Fate og Mastodon på den udsolgte metalfestival. Foto: Mads Claus Rasmussen

Han vurderer, at cirka 97 % af dem, der købte billet i 2019, stadig har deres billet til den snartkommende 2022-festival.

Og det var altså tilmed, før et af de helt store hovednavne, Metallica, kom på programmet til årets festival.

Så en billet til Copenhell er selvsagt en attraktiv sjældenhed at få fingrene i.

»Det er svært at vurdere omfanget. Det kan vi nok først rigtigt, når vi går i gang, hvor der nok vil dukke nogle falske billetter op,« forklarer Jeppe Nissen.

Han og Copenhell er den seneste tid blevet kontaktet af flere håbefulde festivalgæster, som vil værne sig imod eller er kommet til at købe falske billetter.

»Det kan være alt fra billetter, hvor datoen er stavet forkert, til den samme billet, der bliver forsøgt solgt flere gange. Der er også en masse profiler, der ser utrolig skumle ud, som bruger vores sociale medier og andre fora på nettet til at tilbyde billetter,« forklarer festivalchefen.

ARKIV. Publikum til Slash-koncert til Copenhell-festivalen i 2019 på Refshaleøen i København. I år spiller store navne som Metallica, Iron Maiden, Kiss, Judas Priset, Korn, Mercufyl Fate og Mastodon på den udsolgte metalfestival. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen Vis mere ARKIV. Publikum til Slash-koncert til Copenhell-festivalen i 2019 på Refshaleøen i København. I år spiller store navne som Metallica, Iron Maiden, Kiss, Judas Priset, Korn, Mercufyl Fate og Mastodon på den udsolgte metalfestival. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

Desværre føler han ikke, der er mere, man nu kan gøre fra Copenhells side for at komme de falske billetter til livs.

»Vi prøver så godt, som vi kan at beskytte vores publikum ved at holde øje og advare. Vores allerstørste middel mod billetsvindel er at oplyse og opdrage publikum. Vi bruger meget tid på at sige, at de kun skal købe billetter igennem de officielle salgssteder, for der er man sikret.«

Derfor anbefaler Copenhell, at man køber sin billet igennem TicketMasters billethandelsside Fan Guarantee – eller gennem den mangeårige og meget brugte, men ikke associerede Facebook-gruppe 'Køb/salg/bytte af Copenhell billetter'.