Medina ’Grim’2018 har ikke været Medinas år. Et ituslået forhold, et scenekollaps og et nogenlunde ditto for albumsalg og popularitet blev i sommer toppet af en dom for narko- og spritkørsel. Der er derfor ikke noget at sige til, at den 35-årige sangerinde har behov for at genfinde fodfæste med sit nye album, ’Grim’.

Så hvor ville det dog have været dejligt, hvis der havde været tale om det stærke, modige og selvbevidste comeback, der kunne reboote Medina som den popstjerne, talentet fortjener. Det er der bare ikke. Tværtimod er det en usikker og aldeles forglemmelig Medina, vi møder på ’Grim’.

Væk er den selvsikre, stolte powerkvinde fra ’Synd for dig’, væk er den sexede selvbevidsthed fra ’Velkommen til Medina’ og væk er nattelivets pulserende frækhed fra ’Arrogant’. Tilbage står en kvinde, der synes at have mistet al tro på sig selv, som kunstner og som menneske, når hun albummet igennem tigger og beder om kærlighed og tilgivelse.

Og man får da også ondt af hende, når hun på titelnummeret synger om, at nogen har kaldt hende grim – og at hun troede dem. For hvis smukke Medina, af alle, lader sig gå på af trolls, mavesure anmeldere eller nogen andre, så er det fordi, usikkerheden har krakeleret den sympatiske sangfugl fra yderst til inderst. Det hjælper desværre bare ikke på, at albummet er endnu en banalitet i rækken fra hende, der engang var garant for hit-ammunition til enhver bytur. Også her skyder albummet nemlig med løst krudt.

De dagbogsagtige tekster, der kun sjældent hæver sig over folkeskoleniveau, pakkes skiftevis ind i sødsuppe og en mere opdateret klublyd (tænk Zayn eller Bieber), som på ’Hold mig fast’ og titelnummeret. Dog uden for alvor at gå i kroppen.

Der er dog én undtagelse: albummets klart stærkeste kort, singlen ’Det smukkeste’. Her, på udgivelsens sidste sang, får vi endelig et glimt af den gamle, stolte og stærke Medina – og dét er, om ikke smukt, så effektivt. Hun har det altså stadig. Forhåbentlig kan det være et tegn på, at et mere succesfuldt 2019 er i vente.

Øverst i artiklen ses en video af Medina, der kollapser på scenen til Fredagsrock i Tivoli.