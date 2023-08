»Jeg tror ærlig talt ikke, jeg kan slappe af, før jeg har sagt tak for i aften,« lyder det fra Faustix.

Den 34-årige dj og producer er mødt op på årets Smukfest mere spændt, end han plejer.

Han har nemlig fået æren at holde årets sidste nattefest lørdag nat klokken 01.45 på Bøgescenen. Et job han uden tøven kalder for karrierens hidtil største.

»Den bliver svær at slå, medmindre de ringer fra Tomorrowland (Stor elektronisk festival i Belgien, red.) eller noget andet vildt i udlandet. Så jeg er pisse nervøs,« smiler han og tilføjer, at det netop også er det sjove ved jobbet.

Publikum foran Bøgescenen tidligere på ugen. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Som optakt til koncerten på Smukfest har Faustix allerede spillet en lang række sommerkoncerter, ligesom han i juni blev far for anden gang, da hans søn Aston kom til verden.

»Det hele er gået så hurtigt. Det ene øjeblik står man på scenen og giver den gas, og lige bagefter er det hurtigt hjem i bilen og være far – så det har været meget frem og tilbage i år,« fortæller Faustix, der derfor også er så meget sammen med familien som muligt, før turen lørdag eftermiddag går mod Smukfest.

»Irina (Faustix’ hustru, influencer Irina Olsen) har fået at vide, at hun skal være klar 16.30 sharp, og så kører vi mod Smukfest,« griner Faustix og afslører, at han er gået all in med sit Smukfest-show.

»Det er jo en kæmpe scene, så for at jeg ikke ser alt for lille ud, bruger jeg nærmest rub og stub af min løn på showet med blandt andet fyrværkeri, masser af special effects og kæmpe badebolde,« fortæller han og tilføjer:

Faustix med sin hustru Irina til Zulu Awards i 2021. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Vi er et team på ti mennesker, der har arbejdet i tre måneder på, at det forhåbentlig kommer til at gå rigtig godt.«

Som en lille parentes har Faustix lidt af et ‘opvarmningsnavn’ på Smukfest, da han kommer til at overtage scenen fra den amerikanske verdensstjerne Christina Aguliera.

Faustix har tidligere lavet ‘remake’ af hendes gamle hit ‘Genie In A Bottle’, så han tænker, det kunne være sjovt, hvis de stødte på hinanden backstage.

»Jeg har joket lidt med, at hvis jeg kommer i nærheden af hende, så vil jeg spørge, om hun ikke skal med op på scenen,« griner Faustix.

Får Faustix mulighed for at møde Christina Aguilera på Smukfest? Foto: John Locher/AP/Ritzau Scanpix

Efter sit Smukfest-show mangler Faustix stadig et par sommerkoncerter rundt omkring i landet, før han kan gå på ‘ferie’.

Han er derudover aktuel med singlen 'Ualmindeligt', der har L.O.C. og den nye hypede sanger Baloosh med som feature – hvad der herefter skal ske, holder han lidt åben.

»Jeg har nogle sange klar og noget radiohalløj med Tiësto. Så der sker en masse ting, men musikdelen tager jeg lidt som det kommer.«

Adspurgt om der er mere tv på vej, efter at han i foråret har været aktuel i kendis-håndboldprogrammet 'Langt fra landsholdet', griner han:

»Det er sjovt, når man kører ind i bøgeskoven, så er det ikke 'vi glæder os til at se dig på lørdag' folk siger, men 'du er pissedygtig til at spille håndbold'. Jeg tror, jeg holder mig til musikken lige nu – og håber ikke folk bliver skuffede, hvis de regner med, at jeg har en håndbold med på scenen.«

