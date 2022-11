Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han er en stor mand.

Men selv store mænd må trække stikket en gang i mellem.

For fans af hitsangeren Andreas Odbjerg har flere gange spurgt efter en forårstour – men det må de kigge længe efter.

I et opslag på Instagram melder han nu klart ud, at der simpelthen ikke kommer en tour.

'Mange søde mennesker skriver til mig og spørger efter en tourplan. Der er en rigtig god grund til, I ikke kan finde den. Der er nemlig ikke nogen,' skriver han i opslaget.

Årsagen ligger i at Andreas Odbjerg er for udkørt efter at have spillet omkring 100 shows fra marts til december.

'Lige nu er mit fokus på at slappe af og skrive ny musik, så vi kan lave nogle koncerter, der adskiller sig fra dem, vi har spillet så mange af i år,' lyder det.

Andreas Odbjerg får også støtte fra flere, der hylder stjernens beslutning.

'Respekt – godt du trækker stikket lidt buddy,' skriver sangeren Mattis.

'Fornuftigt og 100 % forståeligt. Man skal passe på sig selv, før man kan være noget for andre. Jeg glæder mig allerede til sommer og din skønne musik,' skriver den tidligere bachelor Casper Berthelsen.

Og netop sommer tegner sig godt for de mange fans – og så kan de endda også håbe på at 2023 efteråret også bliver godt.

'Jeg lover man kan opleve os til sommer og vi pønser også lidt på en efterårsturné,' skriver Andreas Odbjerg.