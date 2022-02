Adele var tirsdag aftens helt store vinder, da hun igen og igen måtte op på scenen til årets Brit Awards for at modtage priser og optræde.

Men nu har den 33-årige sangerinde fået sine fans på nakken af selvsamme grund.

Det er nemlig ikke længe siden, at Adele aflyste sine forestående koncerter i Las Vegas med kun en dags varsel.

»Undskyld! Vi har været vågne i over 48 timer nu for at finde ud af det. Vi er løbet tør for tid. Jeg er så flov,« forklarede en tårevædet Adele i en video på Instagram, hvori hun også forklarede, at det kommende show 'Weekends with Adele' desværre ikke var blevet klar på grund af coronasmitte, hvorfor koncertrækken i stedet måtte udskydes til april.

Adele optrådte til Brit Awards, og ikke mindst var hun musikprisuddelingens helt store vinder, da hun tog imod priserne for Årets artist, Årets album (nyligt udgivne '30') og Årets sang ('Easy on me'). Foto: TOLGA AKMEN Vis mere Adele optrådte til Brit Awards, og ikke mindst var hun musikprisuddelingens helt store vinder, da hun tog imod priserne for Årets artist, Årets album (nyligt udgivne '30') og Årets sang ('Easy on me'). Foto: TOLGA AKMEN

Derfor var fansene ikke begejstrede for Adele, da hun optrådte til den britiske musikprisuddeling og ikke nævnte de aflyste shows i nogle af sine optrædener på scenen i London.

»Spiller du så Vegas nu? Dit band så ud til at have det OK til Brits,« tweetede en fan direkte til sangerinden med henvisning til, at Adele havde begrundet Las Vegas-aflysningen med, at »halvdelen af holdet har corona«.

Flere fans spekulerede nemlig over, hvorfor ingen af de 24 Las Vegas-koncerter kunne blive til noget, når Adele altså godt kunne optræde til Brit Awards så kort tid efter.

»Så Adele kan ikke håndtere sine egne koncerter i Vegas, hvilket i øvrigt koster alverden, men hun kan godt dukke op til Brits, hvor hun har vundet priser og stort set er showets hovednavn?« skrev en anden fan på Twitter.