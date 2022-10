Lyt til artiklen

Så var de 3300 billetter – som mere end 55.000 mennesker sad i kø for at få fingre i – til Nik & Jays tre jubilæumskoncerter på Kulturværftet i december revet væk.

Det har fået det til at strømme ind med klager på både Nik & Jay og Kulturværftets sociale medier.

Ikke mindst fordi Nik & Jay i første omgang havde planlagt en meget større turné for at fejre deres 20 år i branchen.

Nik & Jay fejrer deres 20 års jubilæum med tre intimkoncerter. Foto: Simon Bohr

En turné, der skulle have stået på store spillesteder i hele landet med plads til mere end 32.000 mennesker i alt. Men turneen endte med først at blive udskudt til foråret 2022 og siden helt aflyst.

Og nu er turneen altså blevet erstattet af tre intimkoncerter – som kan huse ti gange færre publikummer.

Men Nik & Jay har ingen kommentarer til sagen. Og det har efter flere henvendelser ikke været muligt at få en kommentar fra Kulturværftet i Helsingør, hvor jubilæumskoncerterne skal holdes.

B.T. ville ellers gerne have hørt, hvorfor man har valgt at afholde de nye jubilæumskoncerter på et spillested, der på ingen måde kan rumme den interesse, der tydeligvis har været for Nik & Jays tilbagevenden til scenen, og ikke mindst hvordan man forholder sig til de mange klager over det.

Kulturværftet i Helsingør skal lægge tag til Nik & Jays tre jubilæumskoncerter, hvor 1100 har fået billet til hver koncert. Oprindeligt skulle der have været plads til mere end 32.000 publikummer til popduoens første jubilæumsturné, der blev aflyst. Foto: Celina Dahl

En af dem, der ærgrer sig, er den mangeårige Nik & Jay-fan Cecilie Karlsson.

Hun fik først billetter sammen med sin mor og moster til den aflyste jubilæumsturné, hvor de tre skulle have set popduoen spille i Royal Arena.

»Men så kom corona jo ind i billedet, så det betød, at det blev udsat. Så blev det udsat en gang mere, og mens vi gik og holdt på vores billetter, så vælger de så af aflyse turneen, hvilket jo er rigtigt ærgerligt,« fortæller den 28-årige tandplejer til B.T.

Aflysningen blev trods ærgrelsen dog også mødt med forståelse af Cecilie Karlsson, der formodede, at turneen bare ikke kunne blive, som Nik & Jay havde drømt om.

Nik & Jay. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Derfor var hun også ellevild, da det blev meldt ud, at Nik & Jay alligevel ville markere deres 20 års jubilæum med tre koncerter.

»Men vi fandt hurtigt ud af, at det var meget, meget få billetter. Men både min mor og jeg sad klar ved tasterne, da billetterne blev sat til salg klokken 10 onsdag. Vi kom begge igennem og blev ved at opdatere siden for at kunne købe en billet,« fortæller Cecilie.

»Jeg tror, der gik 12-13-14 minutter, før den knap med at købe billetterne kom, og så trykkede vi og blev sat i kø. Sitet var overbebyrdet, for der har nok siddet rigtig mange mennesker i kø. Min mor når længst, og da hun er cirka halvvejs i køen, så står der, at 'vi beklager, billetterne er udsolgt'.«

Niclas Genckel Petersen og Jannik Brandt Thomsen fra Nik & Jay Foto: Søren Bidstrup

Så den 28-årige Nik & Jay-fan er frustreret over, at hun nu alligevel ikke får lov at se sine store idoler.

»3300 billetter dækker bare ikke de fans, de har. Så jeg er mega skuffet over, at der er så få billetter, når vi egentlig havde gået og glædet os til at se dem og holdt fast på vores billetter så længe. Så jeg synes lidt, de skylder deres fans at stable noget på benene.«

Indtil videre er der dog ikke meldt noget ud om, at der skulle komme flere koncerter fra Nik & Jay.