Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tre gange er den britiske verdensstjerne Harry Styles blevet ramt af objekter under sine koncerter den seneste tid.

Denne gang i øjet under sangen 'Kiwi' ved sin koncert mandag aften – og angiveligt skulle det være af slikket 'Skittles'.

Det viser videoer fra koncerten der florerer på Twitter.

I august var det en kyllingenugget, der fik verdensstjernen til at afbryde en koncert i New York.

I oktober var det så en flaske som ramte Harry Styles et noget følsomt sted på kroppen. Her blev han nemlig ramt lige i skridtet – hvorefter sangeren knækker sammen på scenen.

Fans af den britiske verdensstjerne har på Twitter udtrykt deres forargelse af seancen under mandagens koncert.

'Folk indser ikke, at et flyvende objekt kunne gøre ham blind. Jeg håber virkelig, at han er okay,' skriver en.

'Hvem end der kastede et solidt objekt mod hans øje, du ødelagde 'Kiwi', fordi han kunne åbne sit øje under hele sangen,' skriver en anden.

'Hvem end der kastede de skittles, så håber jeg du er forlegen, græder og aldrig får adgang til en koncert med Harry igen,' skriver en tredje.

Harry Styles skulle have givet koncert i Royal Arena i juli, men samme dag kun et par hundrede meter derfra, blev tre personer erklæret døde og fire andre blev såret efter masseskyderiet i Field's.

»Mit hjerte er knust sammen med befolkningen i København. Jeg elsker den her by. Folkene er så varme og fulde af kærlighed. Jeg er knust på vegne af ofrene, deres familier og alle, der lider. Jeg er ked af, vi ikke kunne være sammen. Vær søde at passe på hinanden,« skrev Harry Styles efterfølgende på Twitter.

Harry Styles vender retur til Danmark til maj næste år – her vil koncerten foregå i Horsens.