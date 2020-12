Mørkets prins har haft nogle mørke år.

Ozzy Osbournes helbred har taget et styrtdyk, siden han for knap to år siden blev diagnoseret med Parkinsons sygdom, men der er heldigvis ikke den udfordring, han ikke kan klare. I hvert fald ikke, hvis man spørger hans datter.

I anledning af sin fars 72-års fødselsdag torsdag var Kelly Osbourne ikke sen til at hylde ham på de sociale medier. På Instagram delte således hun en hel kavalkade af billeder fra sin barndom.

Billeder fra dengang, hvor Ozzy Osbourne rockede svenskerhår og optrådte solo efter at være blevet smidt ud af Black Sabbath, fordi han drak for meget og tog for mange stoffer. Dengang han var en stor stjerne på heavy-scenen, men en fraværende far i hjemmet.

Vis dette opslag på Instagram

'Jeg ser dig hver dag overkomme de største forhindringer. Gennem alt dette er du blevet en endnu bedre far for mig og en endnu bedre mand for mor. At se, hvor langt du er kommet det seneste år, er sindssygt,' skriver Kelly Osbourne.

'DU ER MIN HELT! Du er den virkelige Iron Man. Jeg elsker dig, far. Jeg er så stolt af at være din datter.'

I februar 2019 blev Ozzy Osbourne indlagt efter det, som offentligt blev omtalt som 'influenza-komplikationer'. Senere kom det frem, at han havde fået en sygdom, der påvirker lungerne og vejrtrækningen, og for en stund lå han på intensiv.

I første omgang besluttede han at udsætte sin ellers stort anlagte turné. Denne endte dog med at blive aflyst, da han i marts samme år faldt og slog sig voldsomt.

Ozzy Osbourne med stok fanget af en paparazzo for nylig. Foto: GUMU

Hvad offentligheden ikke vidste da, var, at stjernen i starten af året var blevet diagnoseret med Parkinson. En neurologisk sygdom, der rammer både fysisk og mentalt.

Blandt de motoriske symptomer er langsomme bevægelser, muskelstivhed, rysten samt gang- og balanceproblemer. Derudover kan parkinsonpatienter have vandladningsproblemer, forstoppelse, lavt blodtryk, depression, angst, nedsat lugtesans, søvnforstyrrelser og nedsættelse af de intellektuelle funktioner.

Kortere fortalt: Det er en alvorlig sygdom.

I januar 2020 besluttede Ozzy Osbourne at stå frem for offentligheden. Dele nyheden om sin diagnose.

»2019 var det værste, længste, mest smertefulde og elendige år i mit liv,« fortalte han i interviewet i 'Good Morning America'.

Ved hans side var hans hustru. Den hustru, der var blevet trods utroskab og misbrug. Den hustru, der stadig er der trods sygdom. Hun var der også på hans fødselsdag. Både fysisk og på de sociale medier.

'38 år som ægtepar. 40 år som partnere. 51 år som venner. Jeg elsker dig helt til månen og tilbage. Tillykke med fødselsdagen, min elskede,' skrev hun på Instagram, hvor hun også delte et billede af de to sammen.

Billedet er taget for nylig i forbindelse med et stort interview med GQ. Det er tydeligt, at Ozzy Osbournes mørke lokker er falmet. De grå nuancer har fået lov til at tone frem. Den mørke øjenmakeup er dog på plads.

Vis dette opslag på Instagram

Selv om hans øjne er lukkede, ser han friskere ud, end han har gjort på de billeder, papparazzier har fanget af ham det seneste år. På dem har de grå nuancer overtaget, og flere har spekuleret i, hvor skidt det stod til med stjernen.

I interviewet med GQ erkender han, at han ikke er på toppen. Og at han på grund af sin lungesygdom har isoleret sig meget under coronapandemien. Noget, der driver ham til vanvid.

»Dette år har været det værste år i mit liv,« konstaterer han. Nøjagtig som han gjorde det om 2019.

Ikke desto mindre udtrykker han i interviewet overskud. Fortæller om, at han har købt sig et gevær og bruger energien på at skyde. Og så joker han.

Forsiden af GQ. Den mørke makeup er på plads. Foto: CONDE NAST/PAMELA LITTKY

Siger, at hvis han nogensinde var gået i kirke, ville han aldrig have forladt stedet igen. Han ville stadig sidde der og bekende sine synder.

Corona-nedlukningen har givet ham tid til at reflektere. Fortryde og værdsætte det gode liv, han trods alt mener at have haft.

Døden virker han også afklaret med. Også selv om han har svært ved at svare på journalistens spørgsmål om, hvad han tror, der sker efter døden.

»Jeg skal nok give besked. Fortæl mig, hvor du bor, og så sender jeg et kort, når jeg ankommer.«