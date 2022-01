Konflikten mellem Britney Spears og hendes lillesøster, Jamie Lynn Spears, bliver for hver dag mere betændt.

I næste uge udgiver Jamie Lynn Spears bogen ‘Things I should have said’. Hendes rundtur til medierne i anledning af bogen har ikke bare fået hendes berømte storesøster, men også dennes ihærdige fanskare, til at reagere.

Så voldsomt, at Jamie Lynn Spears nu skriver på Instagram, at hun har fået dødstrusler.

»Det bliver sværere for mig at forklare min ældste datter, hvorfor vores familie bliver ved med at få dødstrusler, på grund af hendes tantes vage og anklagende indlæg,« skriver hun i et nyt opslag og fortsætter:

»Særligt, fordi vi ved, at hun kunne sige sandheden og stoppe det på ét sekund, hvis hun ville.«

Søstrene Spears var tidligere tætte. Foto Fred Prouser Foto: FRED PROUSER Vis mere Søstrene Spears var tidligere tætte. Foto Fred Prouser Foto: FRED PROUSER

Før i tiden var søstrene tætte, men Britney Spears har kritiseret Jamie Lynn Spears for at skrive om hende i sin bog og for at hænge hende ud blandt andet i tv-programmet ‘Good Morning America’.

Senest har den 40-årige sanger reageret ved at stoppe med at følge sin søster på de sociale medier, men det har hendes mest ihærdige fans ikke. Tværtimod bliver der på sider som #freebritney, gået hårdt til den 10 år yngre Jamie Lynn Spears.

Tidligere støttede fans under #freebritney sangerens kamp for at få sin far fjernet som sin værge. Nu er de dedikerede fans gået til angreb på sangerens lillesøster. Men det tillader den kommende forfatter ikke.

Britney Spears fans var på plads foran retten, da hendes fars værgemål i november blev ophævet. Foto Mike Blake. Foto: MIKE BLAKE Vis mere Britney Spears fans var på plads foran retten, da hendes fars værgemål i november blev ophævet. Foto Mike Blake. Foto: MIKE BLAKE

»Jeg må selv rette op på misforståelsen for at beskytte mig og min familie. Så nu siger jeg det, som det er – selvom jeg hader at punktere min søsters illusioner – men min bog handler ikke om hende.«

»Jeg kan ikke gøre for, at jeg også blev født som en Spears, og at nogle af mine oplevelser involverer min søster,« skriver hun i opslaget, som hun afslutter med en kærlighedserklæring til Britney Spears, men også med en meget klar appel:

»Jeg ønsker ikke mere drama. Jeg fortæller min sandhed for at heale mine traumer, så jeg kan afslutte dette kapitel og bevæge mig fremad, og jeg ville ønske, at min søster ville gøre det samme.«