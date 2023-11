I 2016 vandt hun Eurovision med sangen '1944', hvor hun kom med nogle stikpiller til Rusland.

Og det har Putin og resten af Kreml tilsyneladende ikke glemt. For nu er den ukrainske sanger Jamala blevet føjet til en speciel liste over efterlyste i Rusland.

Russerne er nemlig begyndt at gå efter kulturpersonligheder, der har været kritiske overfor landets invasion af Ukraine. Og dette er angiveligt årsagen til, at Jamala blevet føjet til listen.

Det skriver flere udenlandske medier som blandt andre The New York Times og norske TV 2, der citerer det uafhængige Meduza.

Jamala er kommet på den russiske liste over folk, som staten vil have fat i. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Jamala, der selv kommer fra Krim-halvøen, skabte spændinger mellem Ukraine og Rusland, da hun i 2016 vandt konkurrencen med sangen '1944', som var temmelig politisk ladet.

Sangen blev set som en kritik af Ruslands belejring af Krim-halvøen i både 2014, men også i 1940erne, hvor store dele af halvøens oprindelige befolkning blev deporteret til det centrale Asien, fordi de af sovjetstaten blev beskyldt for at have samarbejdet med de tyske nazister.

Og det blev ikke bedre af, at den dengang 32-årige sangerinde bad om 'fred og kærlighed', da hun gik på scenen for at modtage sit vindertrofæ.

Ifølge The New York Times er Jamala, hvilket er hendes kunstnernavn, dukket på listen hos det russiske indenrigsministerium, under navnet Susana A. Dzhamaladinova.

Jamala har været kritisk overfor Rusland. Foto: Sergey Dolzhenko/EPA/Ritzau Scanpix

Navnet menes at være blevet tilført listen i oktober, men kom først frem i de russiske medier mandag.

På listen fremgår det ikke, hvorfor hun er efterlyst, men ifølge The New York Times har det russiske medie Zona Media oplyst, at den 40-årige sangerinde anklages for at have spredt falske oplysninger om den russiske hærs aktiviteter.

Sangstjernen, der normalt bor i Ukraine, befinder sig i Australien for tiden. Hun reagerede på nyheden ved at slå et billede op på Instagram af sig selv foran Operahuset i Sydney, På billeder er påsat en emoji, der slår sig selv i panden.