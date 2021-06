De italienske vindere af Eurovision Song Contest er på besøg i København.

Det fortæller en Grand Prix-fan, der mødte medlemmer af bandet Måneskin på Enghave Plads, til B.T., og oplysningerne bekræftes på forsangeren Damiano Davids Instagram-konto.

På sine stories viser han både billeder af Øresundsbroen og Carlsberg-byen i København fra mandag eftermiddag.

Det er dog ikke helt så overraskende.



Som man kan høre på bandets navn, så har Måneskin nemlig danske rødder. Bandets bassist Victoria De Angelis er nemlig halvt dansk – hendes afdøde mor var dansker, og hendes far er italiener, og hun har tilbragt en del tid i Hørsholm, hvor hun har familie.

Hun viser også på en Instragram-story, at hun er i København.

»Jeg er virkelig stolt af, at jeg på en måde også repræsenterer Danmark – både med vores bandnavn og også her i konkurrencen. Det betyder meget for mig,« sagde Victoria på dansk før sejren i Rotterdam.

Victoria De Angelis vandt sammen med Måneskin det Europæiske Melodi Grand Prix med sangen 'Zitti E Buoni' med svimlende 524 point fra både seerne og juryerne rundt omkring i Europa.

»Victoria mistede sin mor for fem år siden, så det påvirker mig på mere end et plan. Jeg havde gerne set, at hendes mor kunne opleve den succes, hendes datter får nu. Det er nok også derfor, det gør mere indtryk på mig, end det ville have gjort under andre omstændigheder,« sagde hendes mormor Elin Uhrbrand til DR.

Men knap var sejren i hus før et ondsindet rygte opstod.

Forsangeren Damiano David blev nemlig anklaget for at tage kokain under showet. Flere mente at have set David indtage narkoen for rullende tv-kameraer, og mistanken blev styrket, da han opførte sig temmelig vildt efter sejren.

Det viste sig dog blot at være italiensk rock'n'roll-stil, og en efterfølgende narkotest var negativ.

Dermed kunne Måneskin altså fejre sejren helt uden dårlig samvittighed.