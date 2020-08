Søndag aften delte den svenske sanger Måns Zelmerlöws kone en trist nyhed på Instagram.

'Det har været nogle grusomme dage, og jeg vil fortælle, hvorfor jeg har været stille. Desværre har vi mistet vores lille baby. Det er den anden 'stille spontanabort', vi har oplevet i år,' skriver Ciara Zelmerlöw, der er gift med Måns Zelmerlöw, som brød igennem med Eurovision-hittet 'Heroes' i 2015.

Det er kort tid siden, at parret delte den gode nyhed om, at de skulle være forældre i 2021 på Instagram, skriver dagbladet.no.

Måns Zelmerlöw har også selv delt et opslag på Instagram, hvor han skriver, at 'vi er ikke længere +1, men jeg er så taknemmelig for den familie, jeg allerede har, og jeg er imponeret over min stærke, modige kone, der har måtte gennemgå så meget de sidste dage. Jeg elsker dig.' skriver han.

Vis dette opslag på Instagram It’s been a horrific few days, so I just wanted to address the silence. Unfortunately, we lost our little baby. This is the second ‘silent miscarriage’ we’ve experienced this year. I’m going to take some time away from social media to process it all, heal and spend time with my precious, precious family. We also wanted to thank you all so much for your messages of congratulations. I really hope this post doesn’t upset or discourage any mummas to be. It’s so unusual for this to happen twice in a row at a late stage. So please don’t let this post make you worried, it just hasn’t been the year for us I also wanted those who my have also suffered to take solace in this post, and to please know you are not alone. If by chance any of the staff @hallands_sjukhus see this, we want to thank you from the bottom of our hearts. We couldn’t have gone through this horrific ordeal without your wonderful care, love and support. To all of you, especially my incredible doctor and midwives, you’re all angels. Take care of yourselves, and if you can take anything from reading this, please squeeze your family tighter than ever today. Et opslag delt af Ciara Zelmerlöw (@ciarajzelmerlow) den 2. Aug, 2020 kl. 5.39 PDT

Parret, der blev forlovet i 2017, har en toårig søn sammen. Måns Zelmerlöw har også en femårig dreng fra et tidligere forhold.

Ciara Zelmerlöw skriver i sit opslag, at hun den kommende tid vil tage en pause fra sociale medier for at bearbejde tabet.

Hun skriver også, at hun virkelig håber, hendes opslag ikke giver anledning til bekymring hos gravide, der læser det.

'Det er så sjældent, det sker to gange i træk så sent i graviditeten, så bliv ikke bekymret, når du læser det her indlæg. Det her har bare ikke været vores år,' skriver den 33-årige Ciara Zelmerlöw.

Både hun og Måns Zelmerlöw takker personalet på det sygehus, hvor parret har været indlagt, for deres omsorg og hjælp.

'Hvis personalet fra Hallands Sjukhus ser dette, vil jeg gerne takke jer af hele hjertet. Vi kunne ikke have gennemgået den her modbydelige omgang uden jeres vidunderlige pleje, omsorg og støtte.'