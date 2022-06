Lyt til artiklen

Efter det ukrainske band Kalush Orchestra sejrede under dette års Eurovision, fortalte de, at de håbede, showet ville kunne holdes i deres krigshærgede hjemland næste år.

Men sådan bliver det ikke.

Det står klart, efter organisationen bag den årlige sangkonkurrence nu har undersøgt mulighederne for at holde det et sted i Ukraine.

Det oplyser organisationen Eurovision Broadcast Union (EBU) i en pressemeddelelse.

Det er særligt sikkerhedssituationen i landet, der er årsagen:

»Som følge af en objektiv analyse har Referencegruppen, ESC's bestyrelse, med dyb beklagelse konkluderet, at de sikkerheds- og driftsmæssige garantier, der kræves for, at en tv-station kan være vært, organisere og producere Eurovision Song Contest i henhold til ESC-reglerne under de nuværende omstændigheder, ikke kan opfyldes af UA:PBC (ukrainsk stats-tv, der står for showet, ligesom DR gør herhjemme, red.),« lyder det.

Man ser nu på, om konkurrencen kan afholdes i Storbritannien næste år, da landet i år endte på andenpladsen.

EBU har derfor rakt ud til tv-kanalen BBC, som står for det i Storbritannien:

»Som et resultat af denne beslutning, i overensstemmelse med reglerne og for at sikre kontinuiteten af begivenheden, vil EBU nu indlede drøftelser med BBC, som er årets andenplads, om potentielt at være vært for 2023 Eurovision Song Contest i Storbritannien,« oplyses det.

Ukrainske Kalush Orchestra vandt med sangen 'Stefania' en jordskredssejr i sangkonkurrencen i år – særligt på grund af et rekordhøjt antal seerstemmer.

»Det er vores fulde hensigt, at Ukraines sejr vil blive afspejlet i næste års show,« oplyser EBU og tilføjer:

»Dette vil være en prioritet for os i vores diskussioner med de eventuelle værter.«

Traditionen er ellers, at sangkonkurrencen året efter bliver afholdt i det land, der løb med sejren.

Men den russiske krig i Ukraine har længe sået tvivl om, hvorvidt det har været muligt – selvom Ukraine har udtrykt et ønske om, at det kunne være muligt.