Kim Larsen var hele Danmarks nationalskjald. Alligevel nægter familien fortsat her et år efter hans død at lade danskerne hylde ham.

Den gamle hankat var imod at blive fejret. Han sagde nej til musikpriser og ridderkors, og de sidste mange år af karrieren holdt han sig langt væk fra medierne.

Da han for et år siden døde, 72 år gammel, udbrød der landesorg, og danskerne gik i optog, men siden har familien sat en stopper for videre fejring.

Vi må ikke få at vide, hvor Kim Larsen er begravet – eller hvordan hans jordiske rester blev sendt af sted. Vil man lægge blomster, må man finde alternative placeringer.

Kim Larsen. Foto: Claus Bech

Både Københavns og Odense kommuner har ønsket at opkalde steder efter Kim Larsen, men har fået afslag af familien.

»Familien har oplyst i en e-mail til teknik- og miljøudvalget, at de ikke bakker op om at opkalde en plads efter Kim Larsen,« har Jakob Næsager, gruppeformand for De Konservative i Københavns Borgerrepræsenation, sagt til TV2 Lorry.

»Familien har ønsket, at der ikke skal være så meget støj omkring Kim Larsen. Det er ikke, fordi vi ikke ville minde ham, men når det er følsomt for familien, så gør vi det ikke,« fortæller Anders W. Berthelsen fra Odense Kommune til TV2 Fyn.

Man har derudover i København droppet at opkalde den nye bro ved siden af Langebro efter Kim Larsen – igen af hensyn til familien.

Da Kim Larsen døde, blev et hegn ind mod Christiania på Christianshavn straks gjort til et mindested. Foto: Mads Claus Rasmussen

I Kerteminde, hvor Kim Larsen blandt andet både blev døbt og gift, har man heller ikke planlagt nogen fejring.

»Nu har jeg også hørt, at familien ikke ønsker det, så det respekterer vi,« fortæller borgmester Kasper Ejsing Olsen til B.T.

Filminstruktør Ole Bornedal fortalte i foråret, at han ville lave en film om Kim Larsens liv, ligesom han havde succes med sin film om John Mogensen.

Det projekt lagde han også ned igen efter familiens ønske.

»Det blev lukket ned med det samme. Jeg talte med familien, og de syntes, det var for tidligt,« sagde han til B.T.

Kim Larsens søn Hjalmer Larsen, der de senere år har fået godt gang i sin egen musikkarriere, udtaler sig meget sjældent om sin far i interview, ligesom han heller ikke udnyttede muligheden, da han i sommer spillede på Smukfest, hvor hans far spillede en af sine sidste koncerter året forinden.

Hjalmers pladeselskab, Universal Music, forklarer over for B.T., at han i disse dage er på ferie i udlandet og ikke har lyst til at uddybe, hvorfor familien ikke ønsker den store folkehyldest af hans far.

B.T. har derudover uden held forsøgt at høre Kim Larsens tidligere pladeselskab og management, om der er planer om nogen markering af årsdagen for Kim Larsens død – eller om der er nogen nye udgivelser på vej.

Hjalmer Larsen. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Når der den 17. oktober afholdes Danish Music Awards, har man heller ikke tænkt sig at hylde Kim Larsen, da det 'ikke ville være i Kim Larsens ånd', forklarer formand for DMA-akademiet Lasse Lindholm til B.T.

»Kim Larsen har gennem sin karriere haft et ganske anstrengt forhold til prisfester og hyldester af ham selv. Derfor kommer vi heller ikke i år til at give Kim Larsen den store plads i showet, vi synes, han fortjener.«

Ét sted har man dog valgt at hylde Kim Larsen uden familiens tilladelse. Under årets Smukfest i Skanderborg i august havde man lavet en mindelund fuld af Kim Larsens musik.

Talsmand Poul Martin Bonde fortæller til B.T., at de ikke havde spurgt familien om lov, men at han selvfølgelig efterfølgende har lagt mærke til, at familien ikke er så begejstret for officiel fejring.

»Vi gjorde det, fordi vores publikum var glade for ham.«