Det var en decideret choknyhed, da det kom frem, at den 28-årige svenske verdensstjerne Avicii var død.

Men nu - et lille år efter Aviciis død, udkommer han med et nyt album.

10. april udkommer singlen SOS, og hele albummet kan man lytte til fra 6. juni. Det oplyser Universal Music i en pressemeddelelse.

Det nye album er døbt Tim og henviser til Aviciis borgerlige navn, Tim Bergling.

Han var kendt for kæmpe hits som Wake Me Up, Hey Brother og Levels.

I månederne op til sin alt for tidlige død arbejdede han på at færdiggøre albummet.

Det er den svenske producer Carl Falk, som har haft ansvaret for at gøre Aviciis sidste album færdigt.

Han oplyser til New York Times, at størstedelen af sangene var mellem 75-80 procent færdige, da han fik dem mellem hænderne.

Carl Falk har brugt Tim Berglings egne detaljerede noter, som han havde på sin computer og telefon.

Det er Aviciis familie, der har ønsket, at Tim Berglings sidste sange ikke går tabt, men at hans fans får glæde af dem. Fortjenesten vil gå til Tim Bergling Foundation, der blandt andet arbejder for at forhindre psykisk sygdom og selvmord.

Tim Bergling var slet ikke vild med livet som turnerende verdensstjerne. Det var tydeligt i Netflix-dokumentaren Avicii: True Stories, hvor man fulgte hans vej fra dj-talent til verdensstjerne. Det førte blandt andet til et alvorligt alkoholmisbrug. Han stoppede med at give koncerter i 2016.

Men han var hjemsøgt af mentale problemer, og den 20. april 2018 tog han sit eget liv på en ferie i Oman.