Ericka Jane fik tårer i øjnene, da hun blev nomineret til årets Danish Music Awards.

Den 26-årige sangerinde har siden hun som 14-årig vandt et lokalt melodigrandprix i Køge kæmpet for et gennembrud, og med to nomineringer til Danish Music Awards, 'Årets nye navn' og 'Årets radiohit' for hitsinglen 'I Say Stupid Things', føler hun, at tingene for alvor nu begynder at rykke på sig.

»Jeg blev rørt til tårer, da jeg fandt ud af, at jeg var nomineret,« lyder det fra Ericka Jane, da B.T. møder hende lørdag aften på den røde løber til Danish Music Awards.

»Det er jo lidt surrealistisk at blive nomineret til 'årets nye navn', fordi jeg jo har lavet musik i mange år, men det at være nomineret i de her kategorier siger jo også, at der nu er hul igennem, så jeg er helt vildt glad. Jeg får også lov til at optræde (til showet, red.), så det er et kæmpe år for mig«.

Ericka Jane optrådte til Danish Music Awards. Foto: Claus Bech Vis mere Ericka Jane optrådte til Danish Music Awards. Foto: Claus Bech

Efter at Ericka Jane i 2009 vandt det lokale melodigrandprix i Køge, stillede hun året efter som 15-årig op i 'X Factor'.

Hun fik Cutfather som dommer, men blev sorteret fra lige inden liveshows. Det var det år, at Sarah Skaalum (I dag Noah Skaalum) vandt finalen i Parken og 'X Factor' var så populær, at over to millioner danskere fulgte afgørelsen hjemme i stuerne.

Ericka Jane begyndte i stedet at uploade musik på YouTube.

Et covernummer af den canadiske superstjerne Drake fik pladeselskabernes opmærksomhed, og i de sidste mange år har hun været i stald hos Medinas management, hvor en række singleudgivelser altså nu har ført til gennembruddet med 'I Say Stupid Things' og hendes seneste udgivelse 'Strangers In The Night', der p.t. er blandt de mest spillede sange i radioen.

Ericka Jane til Rainbow Awards. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Ericka Jane til Rainbow Awards. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det har jo nok været en kamp at nå her til,« lyder det fra Ericka Jane.

»Men det har ligeså meget været en kamp om at skulle finde mig selv og min plads som artist, og hvilken slags musik jeg gerne vil lave,« tilføjer hun.

»Jeg tror, det nu er sket på det helt rigtige tidspunkt, for jeg er mentalt klar til alt det, der skal ske.«

Og selvom hendes debut-ep udkom tilbage i 2015, så er det først nu, at hun kan leve fuld tid af musikken, fortæller hun.

»Nu arbejder jeg ikke længere på en café eller andet. Nu er det musikken, og det er det fedeste.«

Ericka Jane måtte lørdag aften gå tomhændet hjem fra Danish Music Awards, da 'Årets nye navn' gik til Andreas Odbjerg, mens Drew Sycamore snuppede prisen 'Årets radiohit' for singlen '45 Fahrenheit Girl'.