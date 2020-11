Søndag fylder Nik fra Nik & Jay 40 år. Siden starten af det nye årtusinde har han været en af de største popstjerner i Danmark, alligevel ved vi nærmest ingenting om de to popkongers privatliv.

»Vi har aldrig spurgt dem. Jeg ved, de siger nej tak,« skriver 'Vild med dans'-caster Karin Jagd i en mail til B.T.

»Det ville være fantastisk at få dem med, men det kommer aldrig til at ske,« lyder det videre fra hendes kollega Elisa Lykke om at få Nik & Jay med i 'Kender du typen?'. Hun fortæller længere nede i artiklen, hvorfor det egentligt er et ret smart træk.

Nik & Jay har altid holdt privatlivet privat og kun stillet sig frem, når der skulle sælges et nyt album eller synges en sang på scenen. Som Nik, der nærmest aldrig har været til en biografpremiere, rapper på 2013-hittet 'Forstadsdrømme':

'Vi er ikke nogen af dem, der sidder fast på den røde løber'.

Da de i begyndelsen af karrieren indtog hitlisterne med sange som 'Hot', 'Boing' og 'En dag tilbage', var det iført pels, champagneflasker og 'fuck janteloven'-attitude. De blev elsket af mange og hadet af flere. Det var ikke svært at finde danskere, der havde en holdning til Nik & Jay, og måske derfor fik de samtidig behov for at få et frirum ved siden af?

Nik, hvis fulde navn er Niclas Genckel Petersen, sagde i 2011 til Berlingske:

»Folk kender os jo ikke. Vi er ærlige, men vi viser måske kun 90 procent af os selv. Det gør jeg i hvert fald. Resten beholder jeg for mig selv. Jeg er jo ikke bedre rustet til hele det her cirkus, end du for eksempel er. Jeg er måske bare bedre til at skjule, hvad det gør ved mig – og gemme det lidt væk.«

Nik & Jay i 2006. Foto: Simon Bohr

Barndommen har Nik & Jay fortalt om masser af gange. Om hvordan de mødte hinanden som teenagere i Værløse, stod på skateboard, spillede fodbold og fandt en fælles kærlighed for musik.

Hvor andre popstjerner for eksempel gladeligt deler ud af privatlivet på sociale medier, gør Nik & Jay nærmest en dyd ud af ikke at vise familie og hjemmets fire vægge frem.

Nik har i et interview kort fortalt, hvordan 'En dag tilbage' blandt andet er inspireret af hans forældres skilsmisse, ligesom han i sangen 'Kommer igen' i 2008 afslørede sit politiske ståsted med den for mange fans uforglemmelige linje: 'I 2001 stemte jeg på Anders Fogh, men jeg ved bedre nu'.

Han har derudover tidligere fortalt, hvordan han i løbet af de første år af karrieren udviklede et alkoholmisbrug, men så stopper fremvisningen af de private sider også.

Nik har i mange år dannet par med danseren Sofie Mai Søberg, som han har to børn med. Hvor for eksempel Rasmus Seebach stolt fortæller på scenen, at han skal være far, svarer Nik mere modvilligt på private spørgsmål fra pressen, og sætningen 'det har ikke været muligt at få en kommentar' står ofte nederst i artikler om Nik & Jay, der ikke handler om deres musik.

Googler man Nik og familie, er det udelukkende paparazzi-billeder, der dukker op, og det er en god taktik, lyder det fra Elisa Lykke, der ud over at finde medvirkende til tv-programmer er pr-agent for en lang række kendte danskere.

»Som caster er det jo vanvittigt irriterende, når man ikke kan få dem med i ting, men brandmæssigt har de gjort det fremragende. Ved ikke at snakke for meget om kærester og børn har de bibeholdt noget mystik. Nu bliver Nik 40 år, så det klassiske boyband-trick om at lade fans drømme om at blive gift med dem er måske ved at gå fløjten, men man er stadig nysgerrig på dem.«

Elisa Lykke kalder det for et paradoks, at de er så utilnærmelige og samtidig laver folkelig musik, men det ødelægger ikke noget, og det er kun godt gået at have holdt fokus på musikken så længe.

Nik & Jay i 2003. Foto: Bent Midstrup

»Det er vanvittigt godt gået, at de har holdt fast. Det kunne have været nemt igennem årene at lave noget andet end musikken – for tro mig, det er ikke, fordi der ikke har været mange tilbud.«

Meget sigende har det heller ikke været muligt at få en kommentar fra Nik & Jay til denne artikel.

I en mail skriver deres manager:

»Nu kender du jo drengene godt nok til, du nok også kender svaret :) Det bliver et pænt nej tak i denne omgang til en udtalelse.«.

Måske det ændrer sig i fremtiden? I hvert fald skrev Jay, der aldrig officielt er stået frem med en kæreste, 25. august pludselig på Instagram:

'1. august kom min vidunderlige dreng til verden. Den største gave, jeg nogensinde har fået. Både hans mor, han og jeg har det fantastisk og er meget lykkelige og taknemmelige for det lille nye liv.'