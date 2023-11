Endnu en tragedie har ramt Taylor Swift og hendes fans i Rio.

Under hendes koncert i byen fredag aften besvimede flere tusinde på grund af varmen, og kun 23-årige Ana Clara Benevides Machado mistede livet.

Det menes, at der var tale om et hjerteanfald, men den endelige dødsårsag er ikke fastslået.

Taylor Swift valgte herefter at aflyse sin koncert i din brasilianske millionby lørdag, men søndag var hun tilbage på scenen.

Den koncert havde 25-årige Gabriel Santos billetter til, men han nåede aldrig at opleve den. Natten til søndag, omkring klokken tre, blev han slået ihjel.

Det skete efter den unge mand sammen med sine fætre, som han skulle se koncerten med, besluttede at tage en dukkert ved den berømte strand Copacabana.

Mens fætrene badede, faldt Gabriel Santos i søvn i sandet. Han vågnede, mens tre mænd forsøgte at stjæle hans ting, og blev overfaldet og stukket ihjel.

To af de tre mænd havde allerede pletter på straffeattesten, og mindre end 12 timer før drabet var de blevet løsladt fra fængslet.

Den ene, Anderson Henriques Brandão, har allerede indrømmet at have deltaget i forbrydelsen, mens Alan Ananias Cavalcante er tidligere straffet for røveri, tyveri, narkohandel og et drab i 2008.

Militærpolitiet leder fortsat efter den tredje mand, som menes at have været med til at begå drabet.

Det skriver det brasilianske medie Globo.

Ifølge sin familie var Gabriel Santos 'munter, kærlig og ekstremt flittig', og han opfyldte sin store drøm ved at tage til Rio for at opleve Taylor Swift.

Ifølge Globo bar han også et særligt venskabsarmbånd, som fans af verdensstjernen går med og udveksler med hinanden.