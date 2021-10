De har ventet. Og ventet. Og ventet. Men tirsdag var der endelig godt nyt til verdens mange Adele-fans.

Den 33-årige britiske sangerinde afslørede nemlig sin kommende sang. Eller dele af den.

Faktisk er det kun ti sekunder af hendes kommende nummer 'Easy On Me', som Adele har afsløret i en musikvideosekvens på Twitter.

I videoen ser man Adele køre i en bil, mens man hører ti sekunder af melodien til sangen.

Men det er tilsyneladende rigeligt til at vække en kæmpe begejstring hos hendes fans, der nærmest har lagt Twitter ned med deres jublen.

'Endelig. Ja. Wow,' lyder det blandt andet fra en bruger.

Den gode nyhed kom da også, blot dagen efter at Twitter havde været omdrejningspunkt i store spekulationer om Adeles kommende album, som fans mente var på vej.

Og navnet på det mulige kommende album ventes også med spænding. Den seneste tid er store reklamer med tallet '30' blevet sat op forskellige steder i verden, hvilket fik mange til at spekulere i, at det var en teaser for navnet på popstjernens kommende album.

Easy On Me - October 15 pic.twitter.com/7HRvxAfEqy — Adele (@Adele) October 5, 2021

I så fald ville det flugte fint med navnet på hendes tre første albums, der hedder '19', '21' og '25'. Navnene symboliserer den alder, som Adele havde, da de blev udgivet, og selvom Adele altså er 33 år nu, så ville det alligevel give mening med navnet '30'.

Hun var nemlig 30 år, da hun blev skilt fra sin mand Simon Konecki, hvilket hun har fortalt var en stor ændring i hendes liv. Siden har hun blandt andet også tabt sig 45 kilo, hvilket hendes fans også har været meget optagede af. Mange mente, at hun var blevet for tynd.

Lige nu er det dog ikke Adeles udseende, der optager hendes fans så meget, men nærmere det kommende nummer, der udkommer 15. oktober.

Dertil kommer, at der ifølge Daily Mail er rygter om, at Adeles kommende album skulle udkomme inden jul, og at hun skulle holde en stor koncert i Vegas, der vil blive vist på tv. I så fald vil det være hendes første koncert siden 2017.

Adele er blandt andet kendt for store hits som 'Hello' og 'Someone Like You'.