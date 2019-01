Det tog blot en time for den bornholmske hitmager Jonas Jeberg at lægge grunden til verdensomspændende pophit

Lige nu ligger sangen 'High Hopes' med den amerikanske gruppe Panic! at the Disco nummer ét over store dele af verden. Sangen er skrevet og produceret af den 44-årige bornholmer Jonas Jeberg.

Jonas Jeberg er ikke selv meget for at snakke om pengene. Men ifølge B.T.'s oplysninger fra folk i musikbranchen har sangen 'High Hopes' til dato indbragt det, der svarer til over 30 millioner kroner.

Og som én af sangens primære komponister er Jonas Jeberg således blevet flere millioner kroner rigere.

Ikke nogen dårlig timeløn for den 44-årige familiefar, der i 2012 flyttede permanent til Los Angeles med sin kone og deres to børn.

I en snak med B.T. fortæller Jonas nemlig, at det tog ham og tre af hans komponist-kollegaer præcis én time at bikse grundlaget til det verdensomspændende hit sammen.

»Det skete ved et sangskrivertræf i 2016. Vi var nogle stykker, der var kommet en time tidligere end planlagt. Vi begyndte at jamme. Jeg satte mit mobile studie op. Og da det grundlæggende riff og groove var klar, vidste vi, at vi havde noget godt,« fortæller Jonas Jeberg, der siden midten af 00'erne også har leveret popguld til andre superstjerner som Kylie Minogue, Nicki Minaj og Selena Gomez.

Men eventyret om Jonas' hidtil største hit, 'High Hopes', varede længere end en time, meget længere. Således tilbød bornholmeren og hans tre co-komponister først sangen til Nicki Minaj, der takkede nej. Idéen var, at melodien skulle bruges i forbindelse med hiphop. Og derfor var alle overraskede, da Brendon Urie (manden bag Panic! at the Disco) udtrykte interesse.

Panic! At The Disco, Brendon Urie. Foto: ROBYN BECK - AFP Vis mere Panic! At The Disco, Brendon Urie. Foto: ROBYN BECK - AFP

På daværende tidspunkt var den talentfulde Urie dog ikke i gang med et album. Og derfor skulle der gå yderligere to år, før Jonas fik beskeden 'Nu er sangen klar'.

Sammen med sine venner havde Brendon Urie således været i studiet, hvor de havde færdiggjort sangen, der nu officielt havde ni komponister.

»Ja, det er nye tider,« siger Jonas med hentydning til de 'gode gamle sangskriverdage', hvor tidens største hit normalt havde én eller måske to komponister - som Lennon/McCartney eller Elton John/Bernie Taupin.

»Heldigvis bliver indtægterne ikke delt i ni lige store dele i forbindelse med 'High Hopes'. Nogle af de andre involverede får kun én eller to procent. Og vi andre, der skrev en større del, får også tilsvarende mere. På den måde hører Brendon Urie virkelig til blandt branchens virkelig fair folk,« siger Jonas Jeberg.

JONAS JEBERGS BLÅ BOG: Født: 1975 i Rønne, Bornholm Uddannelse: Rytmisk Musikkonservatorium i København (trommeslager) - Jonas sprang fra før tid Inspiration: Timbaland og L.A. Reid Gennembrud: Dannede sangskriver- og producerpar med Cutfather alias Mich Hedin Hansen Hvorfor L.A.: 'Jeg fløj konstant frem og tilbage imellem DK og USA.' Største hit: 'High Hopes' med gruppen Panic! at the Disco Drømmepartner som sangskriver: Taylor Swift, Imagine Dragons Familie: Kone og to børn

Sideløbende med sangskriverbutikken, der lige nu også involverer et stort kommende animationsprojekt i Disney-klassen 'Ugly Dolls', driver Jonas sit eget pladeselskab og et publishing firma - sammen med sin kone.

Og han indrømmer, at gigantiske Los Angeles med sin berygtede overfladiskhed og rygklapperi godt kan være skræmmende.

»Ja, den ene dag er du deres bedste ven. Og den næste ved de knap, hvem du er,« siger Jonas, der sammen med konen fik hjælp fra en helt uventet side, deres egne børn på 10 og 14 år.

»Vi ville være fortabt i L.A. uden vores børn. Takket være dem har vi nemlig fået en omgangskreds af helt almindelige mennesker, de andre forældre. Vi bor i bakkerne bag Hollywood. Og her er fantastisk. Vi er, som jeg siger 'ten minutes from the madness' (10 minutters kørsel fra kolbøttefabrikken). På Hollywood Boulevard er alting vanvittigt. Heroppe er det som at være på landet,« siger Jonas, der efter eget udsagn er temmelig beskyttet imod den hjemlige jantelov.

Nicki Minaj sagde nej til 'High Hopes', men den amerikanske superstjerne sagde ja til en anden Jonas Jeberg-sang: 'The Boys'. Foto: ANDER GILLENEA - AFP Vis mere Nicki Minaj sagde nej til 'High Hopes', men den amerikanske superstjerne sagde ja til en anden Jonas Jeberg-sang: 'The Boys'. Foto: ANDER GILLENEA - AFP

»For at være helt ærlig, så er der faktisk ikke ret mange, der ved, hvad jeg egentlig går rundt og laver herovre,« siger Jonas med et stille grin.

Men travlt, det har han. Og omgangskredsen er opsigtsvækkende.

Således skriver Jonas Jeberg - alene og sammen med andre - over 100 sange om året. Lige nu arbejder han også på materiale til superstjerner som Nick Jonas, The Chainsmokers og Charli XCX.

Og som forklaring på sin egen megasucces siger Jonas: '50 procent talent og 50 procent stædighed.'

»For hver sang, der får succes, har du måske 100 uden succes. Og uanset, hvad der sker, må du bare aldrig give op.«

ANDRE DANSKE MUSIKERE OG KOMPONISTER PÅ TOP-20 I USA:

Lukas Graham, 'Seven Years' 2016

Lukas Graham. Foto: NTB SCANPIX - Reuters Vis mere Lukas Graham. Foto: NTB SCANPIX - Reuters

MØ, 'Lean On' (2015)

MØ. Foto: Asger Ladefoged Vis mere MØ. Foto: Asger Ladefoged

Aqua, 'Barbie Girl' (1997)

Aqua. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Aqua. Foto: NILS MEILVANG

Jørgen Ingmann, 'Apache' (1962)

Grethe og Jørgen Ingmann. Foto: Bjarne Lüthcke Vis mere Grethe og Jørgen Ingmann. Foto: Bjarne Lüthcke

Bent Fabricius-Bjerre, 'Alley Cat' (1964)

Bent Fabricius-Bjerre, eller som han blev markedsført i USA, Bent Fabric. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN Vis mere Bent Fabricius-Bjerre, eller som han blev markedsført i USA, Bent Fabric. Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Laid Back, 'White Horse' (1983)

Laid Back. Foto: Linda Kastrup Vis mere Laid Back. Foto: Linda Kastrup

Mike Tramp & White Lion, 'When the Children Cry' (1988)