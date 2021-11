Efter 28-årige Emmelie de Forest vandt Melodi Grand Prix i 2013, skulle hun lave ny musik.

Her fik hun hjælp af den 22 år ældre Johnny Deluxe-musiker Jakob Schack Glæsner, og det møde udviklede sig til kærlighed. Nu har parret tilmed taget næste skridt i det mere end otte år lange forhold.

»Vi flyttede sammen sidste år under pandemien,« fortæller Emmelie de Forest til B.T.

»Jeg havde min egen lejlighed, han havde sin egen lejlighed, vi havde et studie i København, og vi er begge musikere, så vi mistede alle vores job, så det lyder måske ikke så romantisk, men vi har jo været sammen længe og ved, det fungerer og har gerne villet flytte sammen i et godt stykke tid, så det var det perfekte tidspunkt at gøre det,« forklarer hun med et grin.

I mere end otte år har Melodi Grand Prix-vinderen Emmelie de Forest og sangskriveren Jakob Schack Glæsner dannet par. Foto: Privat Vis mere I mere end otte år har Melodi Grand Prix-vinderen Emmelie de Forest og sangskriveren Jakob Schack Glæsner dannet par. Foto: Privat

Da Jakob Schack Glæsner har to børn fra et tidligere forhold, skulle de nemlig også passes ind i flytteplanerne.

Parret har samtidig arbejdet professionelt sammen i flere år, så de ser en del til hinanden.

»Jeg rejser også meget, men jeg synes, det er dejligt at have en partner at samarbejde med, som laver det samme og forstår, hvad jeg laver,« forklarer Emmelie de Forest.

De to musikere har dog også en væsentlig forskel mellem dem: Deres alder. Men de 22 års aldersforskel er intet problem.

»Jeg mærker det ikke så meget - jeg har også venner og veninder i alle aldre, så for mig handler det mest bare om, om man klikker med personen, og så er det ikke så meget alderen, der betyder noget,« forklarer hun.

Den store aldersforskel er heller ikke noget, de skal høre for længere. Nu føler parret, de har bevist deres kærlighed. Men sådan har det ikke altid været.

»Der var lidt i starten, men der var det også meget nyt. Der var måske nogen, der kunne tænke: 'Er det seriøst?', men vi vidste jo, at det var seriøst,« forklarer Emmelie de Forest med et smil.

»Og nu har vi været sammen så længe, at nu får vi ikke rigtigt nogen kommentarer for det længere.«