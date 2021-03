Endnu kan Emma Nicoline huske, at hun som det sidste nåede at sige: »Hallo, lad lige være med at køre så stærkt.«

»Men lige i det, jeg siger det, bliver der helt sort.«

Hun havde om natten til 12. marts for knap fem år siden været i byen i Aarhus med en veninde. En kammerat hentede dem ved Åen og kørte dem mod Harald Jensens Plads – men det gik hurtigt. Alt for hurtigt.

Bilen endte med at køre ind i en taxa, og fordi den havde så meget fart på, ramte den også ind i en lygtepæl.

Taxaen ramte i den side, hvor Emma Nicoline sad, og lygtepælen ramte hende i hovedet.

»Jeg var den eneste, der kom til skade den dag,« fortæller den i dag 24-årige kvinde.

Da hun vågnede igen, var det til en ny virkelighed. Men piskesmæld, nakkesmerter og en skade i hjernen, der gør, at hun hurtigt bliver træt, er svimmel og har hovedpine.

Alligevel insisterer hun på ikke at se ulykken som et nederlag. I stedet vil hun hellere 'vende billedet' og ikke fokusere på det, hun mistede – men på det, hun fik ud af det.

Om Emma Nicoline – 24 år og fra Aarhus. – Lige nu arbejder hun for Guldsmed Bent, hvor hun er website-ansvarlig og SoMe-manager. – Har netop underskrevet sin første pladekontrakt og er i gang med at udgive sin første EP. – Stiller op i Melodi Grand Prix 6. marts med sangen 'Står lige her'.

En ny chance i livet, hvor hun tør leve livet fuldt ud og blandt andet tør gå efter de drømme, hun havde som barn.

En af dem var drømmen om at blive sanger. Den er hun nu i fuld gang med at udleve – og lørdag aften optræder hun for rullende kameraer for første gang, når hun som en af de i alt otte udvalgte artister kæmper om at vinde det danske Melodi Grand Prix.

»Når man går noget igennem, som er så ulykkeligt og tragisk, hvor man decideret kunne have mistet alt det, man gik og drømte om som barn, og man aldrig nåede at udleve bare en lille smule af den drøm, man havde om at kunne synge foran et publikum, så lærer man at leve livet helt. Hvis den ulykke ikke havde været der... Man kan jo aldrig vide det, men jeg tror ikke, jeg havde været dér, hvor jeg er nu, hvis jeg ikke havde været det igennem,« fortæller Emma Nicoline.

»Så når jeg taler om trafikulykken nu, så omtaler jeg det egentlig ofte som 'held i uheld'. Det er i hvert fald sådan, jeg prøver at tænke på det.«

En trafikulykke for knap fem år siden ændrede Emma Nicolines liv fra den ene dag til den anden. Foto: Andreas Raae Vis mere En trafikulykke for knap fem år siden ændrede Emma Nicolines liv fra den ene dag til den anden. Foto: Andreas Raae

Selvom hun fokuserer på det positive, sidder ulykken dog i hende endnu.

»Efter ulykken havde jeg jo angst for trafik og for bare at færdes udenfor. Den dag i dag kigger jeg mig stadig en ekstra gang over skulderen for at se: 'Kommer der en bil her? Kan jeg passere frit forbi, uden at der sker mig noget?',« siger hun.

Selv var hun i gang med at tage kørekort, da ulykken skete.

»Det kommer jeg nok aldrig nogensinde til at tage. Det tror jeg umiddelbart ikke, jeg tør. Men på et eller andet tidspunkt håber jeg, at jeg tør tage det skridt og prøve igen. Det er også en motivation for mig at turde tage det,« siger hun:

Vidste du, at... ... sangen 'Står lige her' er skrevet til Emma Nicolines veninde? Og at veninden slet ikke har hørt sangen endnu?



»Jeg har sagt til hende, at hun ikke skal høre sangen før 6. marts. Og det har hun lovet. Det er bevidst, at hun ikke skal høre sangen før, for sangen er til hende, så hun skal se mig synge den til hende. Det er det, jeg har ønsket med den,« siger Emma Nicoline.



Udover at sangen er dedikeret til hendes veninde, er den også dedikeret til alle andre, der kender til problemet, hvor man har en ven eller veninde, som man gerne vil hjælpe, men som man ikke lige kan nå igennem til:



»Hun har taget positivt imod det, men hun har også tænkt: 'Åh nej, hvad har du nu lavet?',« griner Emma Nicoline.

»For hvis jeg tør det, så er jeg jo totalt videre,« tilføjer hun med ekstra tryk på 'totalt', før hun griner.

Hun håber, at hun kan være med til at vise andre, at man godt kan – og at man ikke skal være bange for at gå efter sine drømme.

Selv satte hun sig ned og skrev sin første sang for otte måneder siden, og siden har hun for alvor været i gang i seks måneder, da hun fik sin første pladekontrakt.

Snart er hun klar til at sende sin første ep med den kommende single 'Hvad så nu' på gaden:

»Jeg håber virkelig, at folk, der går og har nogle drømme, som de måske er bange for at udlevere, tør prøve. Man behøver jo ikke at være verdens bedste, for at man kan gøre noget,« siger hun.

Da hun besluttede sig for at tage springet, ringede hun til nogle af sine gamle efterskolekammerater og satte sig ned og begyndte at skrive:

»Jeg begyndte at få sat ord på, hvad jeg rent faktisk tænker og føler indeni. Det, som mange af os nok går og gemmer lidt, fordi vi gerne vil fremstå, som om vi har styr på det,« fortæller Emma Nicoline og forklarer, at det også har været terapeutisk for hende:

»Ja, det lyder så akavet, men for mig er det jo hundrede procent rigtigt. For mig kan melodier også være følelser. Mine inderste tanker,« fortæller hun.

Emma Nicoline stiller op i det danske Melodi Grand Prix med sangen 'Står lige her'. Foto: Andreas Raae Vis mere Emma Nicoline stiller op i det danske Melodi Grand Prix med sangen 'Står lige her'. Foto: Andreas Raae

Før ulykken havde Emma Nicoline fast arbejde og studie, men nu er hun blevet visiteret til et fleksjob, fordi hun ikke kan holde til at arbejde særligt mange timer om ugen.

Resten af tiden helliger hun til musikken:

»For mig handler det ikke om at vinde. Det handler om at give et fedt show – og jeg føler, jeg har vundet ligemeget hvad, ved at have fået en sang ud, som måske kan motivere og inspirere folk,« fortæller hun.

Du kan se Emma Nicoline optræde med sangen 'Står lige her', når vinderen af det danske Melodi Grand Prix skal findes lørdag 6. marts. Du kan se det på DR1 fra klokken 20.