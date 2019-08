Den amerikanske rapper Eminem, der går under det borgerlige navn Marshall Bruce Mathers III, har milliarder af afspilninger på Spotify, men nu har rapperens udgiver sagsøgt den svenske musiktjeneste.

Musikudgiveren Eight Mile Style har nemlig anlagt et søgsmål mod Spotify.

Det skriver det amerikanske medie The Hollywood Reporter.

I søgsmålet fremgår det, at Spotify har overtrådt copyright-rettighederne til Eminems musikkatalog, og ifølge Eminems udgiver har Spotify simpelthen ikke tilladelse til at streame rapperens omkring 250 sange.

Eminem har milliarder af afspilninger på Spotify. Foto: JUMANA EL HELOUEH Vis mere Eminem har milliarder af afspilninger på Spotify. Foto: JUMANA EL HELOUEH

Det tæller blandt andet nogle af rapperens helt store hits som 'Lose Yourself', 'My Name Is' og 'The Real Slim Shady'.

Derfor har Eminem-lejren nu søgt om et erstatningskrav på cirka en million danske kroner for hver af de omkring 250 sange, og derfor kan erstatningssummen ende med at lande på en kvart milliard danske kroner.

Eight Mile Style påstår, at Spotify ikke har aflagt det fulde regnskab for de milliarder af streams, Eminems sange har fået på musiktjenesten.

I stedet påstår Eminems udgiver, at betalingerne kun svarer til en meget lille del af det beløb, man rigtig skulle have modtaget.