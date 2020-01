Det ligner efterhånden modus operandi for Eminem at komme med pludselige, uvarslede albumudgivelser, og fredag morgen kan hans millioner af fans glæde sig over, at det er sket igen.

Sidste års udgivelse 'Kamikaze' var en skuffelse hos både anmeldere og publikum, men det lyder umiddelbart ikke som om, stjernerapperen har bevæget sig væk fra sin velkendte stil med dystre men også humoristiske temaer, som de seneste år har fået et poppet twist.

Albummet hedder 'Music To Be Murdered By', og allerede i introen lægges stilen an. Her hører man mordet på en kvinde.

Ifølge L.A. Times er der tale om et tekstmæssigt usædvanligt dystert album, hvor der blive rappet om meget tabubelagte emner.

»De forskellige sange handler om stoffer, vold og psykisk sygdom - de sædvanlige emner for rapperen, som blev en af de største navne i popverdenen ved konstant at teste grænserne for acceptable emner,« skriver avisen.

På 'Music To Be Murdered By' udforsker han endnu engang det socialt acceptable, og rapper blandt andet om terrorangrebet mod en Ariana Grande-koncert i Manchester i 2017, hvor 23 omkom og over 800 blev såret. Langt størstedelen var børn.

'Jeg overvejer at råbe 'bomb løs' på spillet som om jeg er udenfor en Ariana Grande-koncert og venter,' rapper han på sangen 'Unaccommodating'.

Det virker dog som om det kontroversielle tema skyldes hans engagement i netop at få sat en stopper for meningsløse terrorangreb og masseskyderier. Stjernen er en ivrig fortaler for en strengere våbenlov i USA.

It’s your funeral...#MusicToBeMurderedBy Out Now - https://t.co/q4TAFJUVGV pic.twitter.com/6PqnTjCKgu — Marshall Mathers (@Eminem) January 17, 2020

På det nye album finder man også en undskyldning til kollegaen Tyler, the Creator, som han rappede homofobisk om på 'Kamikaze'. Det fortryder han nu.

'Troede, jeg styrede lortet, rettede min vrede forkert nok til at give Earl og Tyler, the Creator det værste, skulle aldrig have svaret, skulle bare have sigtet efter de falske og forræderiske svin', lyder det angrende.

Albummet er lavet i samarbejde med blandt andre Ed Sheeran, Q-Tip, The Roots, Anderson .Paak, Royce da 5’9”, nu afdøde Juice Wrld og - naturligvis, fristes man til at sige - hans mentor Dr. Dre.

Albummet er ude nu på alle store streamingtjenester.