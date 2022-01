Den legendariske rapper Eminem har sat mange rekorder i løbet af sin tid i musikbranchen.

Og nu kan den 49-årige rapper gå ind i 2022 med endnu rekord på samvittigheden.

Eminem, med det borgerlige navn Marshal Bruce Mathers, er nemlig den artist i verden, der har flest albums med over en milliard afspilninger på musiktjenesten Spotify.

Det sker, efter 'The Slim Shade LP' fra 1999 nu har rundet det skarpe hjørne. Det betyder, at han nu har 11 albums, der har nået mere end en milliard afspilninger på Spotify.

.@Eminem breaks the record for most albums with over 1 billion streams in Spotify history (11). — chart data (@chartdata) December 30, 2021

Det eneste album, som ikke har nået den milepæl er hans debutalbum, 'Infinite'. Men det er der også en god grund til.

'Infinite' er nemlig slet ikke på musiktjenesten i øjeblikket.

2021 blev ikke året, hvor Eminem udgav et nyt album.

Han kan derimod glæde sig over, at album 'Curtain Calls' fra 2005 stadigvæk sælger og streamer godt.

Musikmediet Hits Daily Double har efter beregninger af salg og streams fundet en plads i top 50 over de bedst sælgende albums i 2021.

'Infinite' er det album, der tilbragt længst tid på Billboards top 200 liste. Her lå albummet i mere end 550 uger i træk.

Fremtidsudsigterne for Eminem byder lige nu på forberedelser til det stort anlagte Super Bowl-show i Los Angeles, som spilles den 13. februar på SoFi Stadium.

Her skal han indtage scenen sammen med Dr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg og Mary J. Blige i pausen.