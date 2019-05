Hvis Elton John virkelig stopper, så stopper han på toppen.

Imens der i Israel blev afholdt EM i andenrangs-pop, viste den 72-årige levende legende lørdag aften i Royal Arena i København, hvordan kagen skal skæres.

Popmusikkens gudfar, der har vist vejen siden 1970-hittet ’Your Song’, er ude på en såkaldt ’afskedsturné’ (Meget smart samtidig med den aktuelle biograf-fim 'Rocketman')

Han forklarede i Royal Arena, at han stopper nu for at kunne være mere sammen med sin familie.

Elton John. Foto: torbenfoto@gmail.com Vis mere Elton John. Foto: torbenfoto@gmail.com

På storskærmen under ’I’m Still Standing’ kørte han højdepunkter fra sin indflydelse på populærkulturen fra sin medvirken i ’South Park’, til ’The Muppets’ og ikke mindst ’Løvernes Konge’.

Fra sit klaver i skiftende jakkesæt og store solbriller, virkede han dog langt fra en mand på vej på pension, og da han til sidst blev hejst baglæns ud bag sceneskærmen, virkede han nærmest kun til at være ved opvarmningen.

Man skulle ellers tro, at det var en bitter mand, der gik på scenen.

Kort før koncerten fik hans fodboldhold Watford F.C. deciderede prygl i den engelske FA Cup-finale.

Elton John fulgte med fra sit omklædningsrum og så Manchester City vinde 6-0, men nærmest lidt skuffende professionel, gik han bare glad på scenen og lod som ingenting.

Under ’Rocketman’ med universet eksploderende på storskærmen, var han som taget ud af Marvel-hittet ’Guardians of the galaxy’.

Under ’Sorry Seems To Be The Hardest Word’ gled han elegant over i sort/hvid.

Og igen under ’Burn Down the Mission’ gik der nærmest ild i klaveret, så han konstant formåede at fjerne fokus fra, at han jo ”bare” sidder ned under hele koncerten uden at gøre det store væsen af sig.

Til tider spillede han flere af sangene lidt i langdrag, og det så da også lidt komisk gammelmandsagtigt ud, når hans klaver blev forvandlet til en slags el-scooter, der transporterede ham fra den ene side af scenen til den anden.

Men Elton John viste klassen, spillede alt hvad man kunne forvente (han kunne godt lige have snuppet et nummer eller to fra ’Løvernes konge’) og fik takket sit publikum for tro støtte.

Om han reelt set stopper er lidt svær at tro på. Om ikke andet gør han allerede dansk comeback den 6. juni samme sted.