Kim Larsen har leveret soundtracket til flere generationer af danskeres liv og er berømt for sine stor lyriske evner. Men Nationalskjaldens sidste tekster er skuffende klichéfyldte.

Det mener retoriker Jesper Troels Jensen. Dog er der én markant undtagelse.

»Generelt synes jeg, teksterne er lidt tyndbenede og klichéfyldte. Det er lidt skuffende, eftersom vi har at gøre med en kunstner, som vidste, at hans tid var ved at rinde ud. I teksterne kan jeg ikke se en erfaren mand, som gør livet op,« siger Jesper Troels Jensen til B.T., som har bedt ham læse Larsens 12 sidste sangtekster igennem.

En af dem skiller sig dog ud fra mængden.

Og det er netop den sang, som mange danskere har bidt mærke i, efter at Kim Larsen tog mange på sengen fra sin plads i himmeriget og sendte 'Sange Fra Første Sal' på gaden.

Nemlig 'Koppen Med Den Skårede Hank'.

»Her er der en klar erkendelse af, at hans tid var ved at være forbi. At han hang fast med det yderste af neglene,« siger Jesper Troels Jensen, der er direktør for selskabet Rhetor.

Han refererer til et bestemt vers i sangen, som for flere fans allerede er blevet billedet på, at Kim Larsen var helt bevidst om, at livet lakkede mod enden:

Sanger og musiker Kim Larsen, der døde 72 år gammel den 30. september 2018. Foto: Claus Bech Vis mere Sanger og musiker Kim Larsen, der døde 72 år gammel den 30. september 2018. Foto: Claus Bech

Der var så meget, jeg skulle nå - Og alt for meget jeg skulle - Min tid den er forbi forbi - Men jeg er her endnu

Men 'Koppen Med Den Skårede Hank' rummer flere interessante betragtninger fra den nu afdøde Nationalskjald.

»Der er også en selvindsigt, når Kim Larsen i sangens første vers synger, at han ligesom Politiken fra i går ikke længere er aktuel. Det er noget af en erkendelse fra en mand, som altid har været kendt for sine stærke holdninger til mange ting,« påpeger Jesper Troels Jensen.

Alligevel kunne gavflaben Kim Larsen ikke dy sig. Han gav lige erkendelsen af at være uaktuel en twist, påpeger retorikeren.

»Med ordene 'men jeg er her endnu' påpegede Kim Larsen lidt længere nede i sangen, at hans stemme skam stadig blev hørt,« siger Jesper Troels Jensen.

Han er ikke overrasket over, at netop denne sangtekst har fanget så mange danskeres opmærksomhed.

»Det er den tekst, der rammer den aktuelle situation bedst, nu hvor Kim Larsen jo ikke er blandt os længere,« siger Jesper Troels Jensen.

Kim Larsens absolut sidste album, 'Sange Fra Første Sal', blev til i Nationalskjaldens sidste måneder.

Det blev indspillet i Kim Larsens stue i Odense sammen med sønnen Hjalmer og manager Jørn Jeppesen, som også var medlem af Kim Larsens band 'Kjukken'.

Du kan streame og downloade Kim Larsens sidste 12 sange her.

Kim Larsen døde 30. september sidste år.

Han blev 72 år gammel.