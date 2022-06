Lyt til artiklen

Ukraine får ikke lov til at forsvare deres Eurovison-sejr på hjemmebane i 2023.

Det står nu fast, efter at European Broadcasting Union, der står bag musikkonkurrencen, fredag med dyb beklagelse må meddele, at de sikkerheds- og driftsmæssige garantier ikke kan opfyldes i Ukraine grundet den russiske invasion.

Og det er på ingen måder overraskende, lyder det fra DR's mangeårige grandprix-ekspert Ole Tøpholm.

»Det var den eneste mulige beslutning, der kunne tages. Det siger sig selv, at man ikke kan afholde et Eurovision med 40 forskellige lande i Ukraine, uanset om det er i den ene eller anden ende af landet.«

Ukraines Kalush Orchestra vandt Eurovision 2022. Foto: YARA NARDI Vis mere Ukraines Kalush Orchestra vandt Eurovision 2022. Foto: YARA NARDI

Det var tilbage midt i maj, at Kalush Orcehstra hev sejren hjem til Ukraine med nummeret 'Stefania'.

Grunden til at man har skulle bruge lidt over en måned til at træffe beslutningen er, at man for det første lige skulle lade ukrainerne nyde sejren, lyder det fra Ole Tøpholm.

»Og så har man altid i starten indledende drøftelser med vinderlandets tv-station, hvor konklusionen jo er, at de sikkerhedsgarantier, der kræves ikke er til stede.«

Han tilføjer:

Synes du, Danmark burde have tilbudt sig som erstatsnings-værter for Ukraine?

»Det spændende har været, om de ville melde det ud nu eller først efter sommerferien. Præsidenten i Ukraine gik meget op i, at de skulle holde grandprix næste år, men det er jo noget, der kræver lang tids forberedelse i forhold til at finde den rette arena og en by, der har hotelkapacitet til 40 lande. Og så har man altså taget beslutningen nu.«

Nu skal der så i stedet findes et land, der kan overtage værtsskabet, og her har flere været i spil, fortæller Ole Tøpholm.

»Det her er jo helt ekstraordinært - der står ikke nogen steder i reglerne, hvad man gør,« forklarer han.

Ole Tøpholm har hørt, at Ukraines nabolande - som for eksempel Polen - hurtigt afviste at tage over.

Storbritanniens Sam Ryder blev nummer to til Eurovision 2022. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Storbritanniens Sam Ryder blev nummer to til Eurovision 2022. Foto: HENRY NICHOLLS

Spanien og Sverige har derimod budt sig til, men lige nu forhører European Broadcasting Union sig hos BBC i Storbritannien - og de er de oplagte værter, vurderer Ole Tøpholm.

»For det første blev de nummer to i år. Derudover har BBC ikke produceret Eurovision siden 1998, og rygterne har nærmest lige siden finalen kørt på, at de var interesserede.«

Ole Tøpholm er derfor næsten også sikker på, at Eurovision 2023 bliver afholdt et sted i Storbritannien, og her har han et godt bud på en værtsby.

»Jeg hører rygter om, at Manchester er et godt bud. De store lande placerer ikke nødvendigvis deres Eurovision i hovedstaden, som vi har gjort i Danmark, så det behøver ikke absolut være i London - og Manchester har jo også nogle store arenaer.«

Ole Tøpholm tilføjer, at det næsten kun kan være uenigheder om ting, som han ikke kan forudse, der afholder Storbritannien fra at blive værter til næste år.

»Og så er der noget økonomi, der skal tales på plads,« slutter han.