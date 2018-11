Fredag kom det frem, at grevinde Alexandra har indspillet en støttesang. B.T. har bedt musikekspert Henrik Milling om at tage stilling til nummeret 'Wash Me Away'.

»Det er jo en fin 'middle of the road'-produktion, og eksprinsesse Alexandra kommer da fint gennem nummeret. Men det er tydeligt, at hun ikke er nogen trænet sanger,« siger Henrik Milling.

Han peger blandt andet på, at hun lyder lidt hæs hist og her, og at der ikke er nogen tvivl om, at hun ikke har haft flere års øvelse som sanger.

»Men hun er da ikke blottet for talent. Det vil jeg da sige. Det kunne da måske godt være blevet til et eller andet, hvis hun var startet for 20-30 år siden med at synge,« konstaterer han.

Er grevinde Alexandras debut som sanger vellykket?

»Alt i alt må jeg sige, at det ikke er nogen sang og produktion, der kommer til at stå som en klassiker, men det tror jeg heller ikke er målet.«

Når det så er sagt, så håber Henrik Milling da på, at folk lytter til nummeret, så der kommer penge i kassen til den svenske velgørenhedsorganisation Star For Life, der hjælper fattige og udsatte børn i det sydlige Afrika til at få en chance i livet.

»Nummeret er ikke særligt godt, men køb eller stream den øjeblikkeligt. Det er min anmeldelse,« siger han.

10. november skal grevinde Alexandra optræde med nummeret ved en velgørenhedskoncert i Malmø Arena.

»Hvorfor skulle jeg ikke? Jeg bilder mig ikke ind, at jeg er professionel sangerinde - tværtimod - men jeg har dyrket noget, jeg virkelig synes er sjovt, og hvis jeg kan sprede lidt glæde og hjælpe andre ved at synge der, hvorfor så ikke?« siger hun til nyhedsbureauet Ritzau.

Det generer hende ikke, at der formentlig er folk, der vil sige, at hun ikke kan finde ud af at synge, og hun har da ikke tænkt sig at stoppe nu.

»Det er ikke min sidste sang, for jeg har virkelig elsket at lave den,« siger hun til Ritzau.

'Wash Me Away' er indspillet i Medley Studio i København og produceret af Søren Mikkelsen, der blandt andet har arbejdet med Kim Larsen, Sys Bjerre og Savage Rose.